Он уже потерял звание самого большого айсберга мира.

Спутниковые снимки NASA показывают, как разрушается самый большой айсберг Антарктиды. Новые снимки, полученные в сентябре со спутника Terra NASA, показывают, что разрушение продолжается уже некоторое время и не прекращается, пишет Newsweek.

Айсберг A-23a долгое время считался самым большим на Земле. Несколько лет назад он начал свое путешествие по океану, отдалившись от массива льдов Антарктиды. По состоянию на январь, он имел площадь 3643 квадратных километров. Но с сентября начал быстро разламываться на более мелкие айсберги. В частности, два последних фрагмента, которые от него откололись, имеют площадь в 324 и 344 квадратных километра.

А сам айсберг А-23а сейчас имеет площадь около 1700 квадратных километров. И теперь он потерял звание крупнейшего на планете. Океанограф Британской антарктической службы (BAS) Эндрю Мейерс сказал в комментарии CNN, этот титул сейчас принадлежит айсбергу D15a, площадь которого составляет около 3000 квадратных километров. Он пока неподвижно стоит на антарктическом побережье вблизи австралийской базы Дэвис.

Как писал УНИАН, недавно спутниковые снимки наглядно продемонстрировали последствия изменения климата на Алсяке. Там посреди ледника, стоявшего тысячи лет, уже образовалось озеро и остров, который постепенно заполняется растительностью.

