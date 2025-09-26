Хотя именно Россия начала войну и продолжает наступать, Лукашенко обвиняет Украину в нежелании останавливаться.

На фоне непрекращающихся ударов ВСУ по российским НПЗ и возникшего дефицита топлива в РФ самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко в комментарии российской пропаганде заявил, что Владимир Зеленский должен немедленно согласиться на требования Кремля, или рискует потерять всю Украину.

"Есть на столе хорошее предложение. Мы с президентом Путиным обсуждали – я не стану о них говорить, это президент [РФ] сам скажет – хорошие предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны Дональдом Трампом. Очень хорошие предложения", – заявил Лукашенко.

Он отказался раскрывать суть этих предложений, но заверил, что украинское руководство непременно должно их принять. При этом Лукашенко уверен, что в случае отказа "будет то, что было в начале СВО" – не уточняя, что именно он имеет в виду.

"Это будет ещё хуже. Они потеряют Украину. Тогда надо было остановиться. Весь восток был бы украинский, кроме Крыма. Нет, не остановились, потеряли восток. Сейчас не остановятся – с моей точки зрения, они потеряют всю Украину", – заявил Лукашенко, описывая какую-то явно выдуманную реальность.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, в своем бюджете на следующий год Россия впервые с начала полномасштабной войны запланировала сокращение, а не увеличение военного бюджета на фоне быстрого ухудшения макроэкономической ситуации в стране.

Также мы рассказывали, что в российском Z-сообществе жалуются на патовую ситуацию на фронте и невозможность добиться значимых продвижений из-за дронов. При этом россияне ноют, что украинская кампания глубоких ударов по российским НПЗ грозит усугубить и без того безрадостную ситуацию в российской экономике. Все в купе они считают потенциальным рецептом военного поражения России.

