Наблюдать, как коты вырастают из маленьких котят во взрослых животных интересно, но этот процесс сопровождается и сплошными вызовами. Например, когда ваш кот стареет и вступает в пожилой возраст, придется немного изменить способ ухода за ним. Ветеринар Лукман Джавед объяснил, что это необходимо, чтобы домашний любимец остался с вами как можно дольше, пишет Catster.

Издание отмечает, что кошек считают старыми, когда им исполняется от 11 до 14 лет, а пожилыми - по достижении 15 лет и более.

Указывается, что нередко люди любят любят находить человеческий эквивалент возраста своего кота, чтобы узнать, насколько старым является домашний любимец в пересчете на человеческий возраст. Однако, издание отмечает, что такие оценки являются неточными с медицинской точки зрения.

Издание рассказало, что самая большая проблема этих оценок заключается в том, что они не учитывают темпы роста кота. Например, многие источники утверждают, что котенок в возрасте примерно 6 месяцев соответствует 10 человеческим годам. Однако, как отмечается, в таком возрасте кошка уже может достичь половой зрелости и в некоторых случаях иметь потомство. Поэтому, сравнивать ее с 10-летним ребенком было бы неправильным.

Поэтому, как говорится в статье, оценивать возраст кота в человеческих годах хоть и интересно, но такие расчеты не являются точными. С возрастом у котов все же проявляются признаки старения. Объясняется, что старение - это процесс ухудшения состояния организма вследствие возраста, этот процесс влияет на все системы организма.

Отмечается, что признаки старения у кота можно разделить на несколько категорий: изменения в поведении, во внешнем виде и в повседневной жизнедеятельности.

Например, если у домашнего любимца изменился голос, цикл сна, он изменил привычку в использовании лотка для туалета и тому подобное. Что касается внешнего вида, то с возрастом у кота может измениться цвет радужной оболочки глаза, произойти "затуманивание глаз". Также могут быть ломкие или же, наоборот, утолщенные ногти, шерсть может стать не такой мягкой, как раньше. Если кот похудел или набрал вес, также это может быть симптомом изменения возраста.

Подчеркивается, что все эти изменения с котом происходят не резко, а постепенно. Пожилым котам мало одного осмотра ветеринара в год, в таком преклонном возрасте его надо показывать врачу дважды в год. Это нужно, чтобы вовремя выявить скрытые медицинские проблемы. Издание советует хозяевам котов рассказывать ветеринарам об изменениях в поведении животного.

Указывается, что с возрастом у кота могут возникать проблемы с суставами, то есть, он может страдать остеоартритом. Кот может медленно двигаться, ему трудно прыгать, в шерсти могут появляться колтуны, потому что он уже не такой гибкий и не может ухаживать за собой, как раньше.

Также у пожилых котов могут быть проблемы с зубами, из-за чего они могут отказываться от еды. Еще у них с возрастом снижается способность к усвоению питательных веществ и тому подобное.

Поэтому, хозяевам стоит следить за поведением домашнего любимца, регулярно водить к ветеринару и следить за его питанием.

Интересные факты о котах

Ранее УНИАН рассказывал, что независимые с виду кошки на самом деле очень чутко реагируют на изменения в обстановке. Ученые отмечают, что коты по-разному реагируют на разлуку. Некоторые испытывают стресс и тревогу - начинают сильно мяукать, метить территорию, отказываться от еды, тогда как другие, наоборот, остаются абсолютно спокойными. Также они могут портить вещи или стать агрессивными по отношению к другим животным в доме.

Также мы писали, что специалист по поведению котов Джексон Гелакси, который ведет шоу "Мой кот из ада", объяснил, почему кошка не подходит, когда ее зовешь. Эксперт поделился, что исследование, которое в 2013 году провели в Токийском университете, показало, что только 10% кошек, которые узнали голос человека, реагировали - шевельнули хвостом или мяукали. Также исследование показало, что кошки больше реагируют на голос своих хозяев, чем на незнакомцев.

