В августе Россия нанесла редкий ракетный удар по Закарпатью.

Разведывательные дроны над Закарпатьем появлялись еще летом, а затем Россия наносила удары по региону. Об этом в своем Телеграм сообщил специалист по системам связи, РЭБ и дронов Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Летом мой друг Сергей Герасимюк зафиксировал активность в эфире непонятных БПЛА над Закарпатьем. Пришлось срываться и ехать туда с оборудованием, потом еще раз, и еще раз", - написал он.

По словам "Флеша", тогда его коллеги из разных ведомств скептически отнеслись к этим сообщениям, поскольку появление российских разведывательных дронов так далеко от фронта кажется уже совсем невероятным.

Видео дня

"Но я доложил всем, кому мог, Сергей тоже. Потом был удар по заводу электроники, и стало понятно, что случайностей нет. Теперь Президент об этом объявил официально. Резюме: абсолютно все надо проверять и не думать, что чего-то не может быть в этой жизни", - добавил Бескрестнов.

Венгерские дроны над Украиной

Как писал УНИАН, сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что в воздушном пространстве Украины были зафиксированы разведывательные дроны, вероятно, запущенные с территории Венгрии. Соответствующий доклад Зеленский получил от главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

МИД Венгрии отреагировал в крайне недипломатичном стиле. В частности министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что "Зеленский теряет рассудок" и "начинает видеть то, чего на самом деле нет".

Также мы рассказывали, что в мае этого года СБУ сообщила о разоблачении на Закарпатье шпионской сети, работавшей на венгерскую разведку.

А в августе Россия нанесла ракетный удар по заводу бытовых приборов в Мукачево на Закарпатье. Это на самом деле было довольно редкое событие, поскольку за время войны Россия нанесла лишь небольшое количество ударов по этому региону.

