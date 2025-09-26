С начала года Киев передал ВСУ более 40 тысяч дронов, - Виталий Кличко

С начала 2025 года Киев уже передал бойцам ВСУ более 40 тысяч дронов разного типа, около 200 систем РЭБ, бронированные автомобили и вездеходы, а также средства связи. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время передачи очередной партии беспилотников бойцам 112 бригады Теробороны Киева.

"С начала 2025-го от громады Киева мы уже передали на фронт более 40 000 БпЛА разных типов, около 200 систем РЭБ, автомобили — в том числе бронированные и вездеходы, средства связи. Киев и дальше будет помогать всем нашим защитникам!", - написал Виталий Кличко в своем телеграмм-канале.

Он отметил, что сегодня для Теробороны Киева было передано еще 2500 дронов.

"К военным 112 бригады Теробороны Киева поедут еще почти 2500 БпЛА разных типов. До этого - с начала 2025 года - военнослужащим 112 бригады столица передала более 4000 дронов. Вместе с сегодняшними это уже 6500 беспилотников. С начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение столица выделила 500 млн. грн. Бойцам 210 отдельного штурмового полка столица передала 24 автомобиля. С начала года из городского бюджета 210 полку направили 80 млн грн. На эти средства защитники закупили разное необходимое оснащение. В частности, десятки квадрокоптеров Mavic 3T", – отметил Виталий Кличко.

Напомним, несмотря на изъятие центральной властью из бюджета Киева 8 млрд грн, столица нашла дополнительные средства на поддержку ВСУ. Недавно Киевсовет проголосовал за увеличение финансирования программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд грн.