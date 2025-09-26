Сейчас эта идея не имеет широкой поддержки, но ее может одобрить администрация Трампа.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр хочет принять активное участие в создании Палестинского государства, в частности взяв на себя роль руководителя временной международной администрации сектора Газа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что администрация Трампа разрабатывает мирный план для прекращения палестино-израильского противостояния. Блэр обсуждал с президентом США эти планы, включающие в частности создание Палестинского комитета для управления разрушенным сектором Газы, который бы контролировался международным наблюдательным советом.

По словам одного информированного лица, Блэр хочет быть в этом наблюдательном совете. По словам другого источника, Блэра якобы предложили на должность председателя совета "Международного переходного органа Газы".

Видео дня

На запрос журналистов офис Блэра отказался от комментариев.

Как отмечает Financial Times, после увольнения с должности премьер-министра Блэр долгое время занимал должность посланника по вопросам Ближнего Востока, а в последнее время активно продвигал план международной опеки над сектором Газы после окончания текущей войны Израиля против ХАМАС.

Впрочем европейские и арабские государства выступают против идеи международной опеки над Газой, считая это способом маргинализировать палестинцев. Они утверждают, что сектором Газа должен руководить комитет палестинских технократов, одобренный Палестинской администрацией - квазиправительственным органом, который управляет палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан и пользуюется поддержкой Запада.

Палестино-израильский конфликт: последние новости

Как писал УНИАН, компания Microsoft решила заблокировать израильским военным доступ к некоторым своим услугам, чтобы они не могли отслеживать телефонные звонки гражданских палестинцев.

Также мы рассказывали, что ООН обратилась к УЕФА и ФИФА с призывом запретить израильским футболистам участвовать в официальных международных соревнованиях. Ожидается, что УЕФА примет такое решение уже в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: