Речь идет о рейсах из Парижа в Берлин и Вену.

Европейские ночные поезда, которые отправляются из столицы Франции - Парижа в столицу Германии - Берлин и Австрии - Вену, могут вскоре изъять из расписания движения поездов, сообщает французская общественная организация, пишет Independent.

В статье говорится, что общественная организация Oui au train de nuit? (OuiTdN) обеспокоена тем, что уже в декабре 2025 года два ночных маршрута из Парижа в столицу Германии - Берлин и столицу Австрии - Вену, могут отменить.

Указывается, что железнодорожная линия, которая эксплуатируется австрийскими железными дорогами ÖBB и французским оператором SNCF, в 2023 году была полностью восстановлена после перерыва длиной в девять лет. Тогда пассажирам давали "обещание", что к осени 2024 года будет ежедневное сообщение.

Издание отмечает, что поскольку из Парижа курсируют только три рейса в неделю в оба конца, правительство, по словам общественной организации, угрожает отменить субсидии на эти поезда, ссылаясь на отсутствие обязательств со стороны оператора.

Отмена поездов может произойти несмотря на то, что согласно данным транспортного сайта Hurrail, они оказались популярными и регулярно курсируют с полной загрузкой. Несмотря на высокий спрос, Национальной компании французских железных дорог (SNCF) не удалось обеспечить ежедневное сообщение, поэтому компания не рекламирует его широко.

Активисты из организации OuiTdN утверждают, что SNCF не рекламирует и не продает билеты на поезда Nightjet на своей платформе SNCF Connect, хотя за 2024 год этими маршрутами было перевезено более 66 тысяч пассажиров.

"Международные ночные поезда в 2025 году находятся в той же ситуации, что и национальные ночные поезда в 2015 году: SNCF ухудшает качество услуг, тем самым побуждая государство отказаться от них на фоне несоответствующей нормативно-правовой базы", - говорится в заявлении общественной организации.

В публикации говорится, что активисты уже направили петицию президенту SNCF Жану-Пьеру Фаранду, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону, в которой они просят сохранить ночные рейсы этими поездами.

Также общественная организация просит не только Национальную компанию французских железных дорог, но и австрийскую железнодорожную компанию - ÖBB и немецкую железнодорожную компанию - DB предложить два ежедневных ночных поезда в Вену и Берлин.

