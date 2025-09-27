Сегодня утром беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии.
Атаку дронов подтвердили местные власти. Глава республики Олег Николаев сообщил, что утром субботы украинский беспилотник нанес удар по нефтеперекачивающей станции в Чувашии.
По его данным, нефтеперекачивающей станции причинен незначительный ущерб, но работа объекта приостановлена.
"Угрозы для населения нет, пострадавших нет", - добавил чиновник.
Удары по российским НПЗ
Буквально вчера дроны ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Краснодарском крае. В результате атаки возник пожар на одной из установок предприятия. Примечательно, что 7 и 28 августа Силы обороны Украины уже били по этому НПЗ. Именно он обеспечивает дизтопливом и бензином российскую армию, которая воюет против Украины.
Позже в Генштабе подтвердили поражение этого НПЗ на юге России. Там отметили, что степень и детали поражения пока уточняются.
А в ночь на 2 августа под удар тогда попали два нефтеперерабатывающих завода - в Рязанской и Самарской областях.
С начала августа Украина активизировала удары по российским НПЗ.