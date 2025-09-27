Местные жители заметили их вблизи военной базы.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции зафиксировали два неизвестных беспилотника, где расположена главная база Военно-Морских сил страны, сообщает SVT.

Издание отмечает, что полиция выехала к мосту Мёкклосунд и зафиксировала наличие летательного аппарата в небе. Также местные жители поделились, что видели беспилотник, который мигал красными и зелеными огнями.

"Это больший вариант, похожий на тот, что ранее замечали над Данией и Сконе. Пока непонятно, что произошло, но мы подали заявление о нарушении Закона об авиации", - рассказал представитель полиции Маттиас Лундгрен.

В статье говорится, что ни один из летающих объектов не удалось сбить или изъять, подозреваемых в полиции нет. Однако, как отмечается, полиция видит четкую связь с последними событиями в Дании и Норвегии, где, в частности, были замечены дроны над Каструпом, международным аэропортом в Копенгагене.

"Теперь патрули должны предоставить свои наблюдения, а мы соберем свидетельства очевидцев и проверим, сможем ли двигаться дальше на основе этой информации", - рассказала представитель командного центра Эвелина Олссон.

Неизвестные дроны в странах Европы: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии над землей Шлезвис-Гольштейн было замечено несколько беспилотников . В Министерстве внутренних дел страны сообщили, что правоохранители анализируют эти события, а полиция земли усиливает защиту от дронов. Министр внутренних дел Сабине Зюттерлин-Ваак заявила, что сейчас этот инцидент расследуется как подозрение в шпионаже. Указывается, что происхождение дронов и цель их полетов пока неизвестна.

Также мы писали, что за последние несколько дней в Дании трижды замечали неизвестные дроны. Начальник стражи полиции Северной Ютландии Кристиан Тильстед сообщил, что второй раз за сутки было закрыто воздушное пространство над аэропортом в городе Ольборг. Примечательно, что до этого была информация о том, что БПЛА заметили также в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе.

