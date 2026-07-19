Похожи, но не одинаковы: что нужно знать о пармезане и пекорино

Пармезан и пекорино используются в самых разных итальянских блюдах, особенно в пасте.

Пармезан и пекорино являются неотъемлемыми компонентами многих итальянских блюд, в частности классических рецептов пасты. Несмотря на похожий внешний вид, эти сыры имеют разное происхождение, вкус и свойства, поэтому выбор между ними зависит от конкретного блюда, пишет Mirror.

Главное отличие между пармезаном и пекорино заключается в молоке, из которого их производят. Пармезан изготавливают из коровьего молока, благодаря чему он обладает ореховыми, сладковатыми и насыщенными вкусовыми нотами. Пекорино изготавливают из овечьего молока, поэтому он отличается более острым, соленым и выраженным вкусом.

Именно состав сыра определяет его роль в блюдах: пекорино придает яркую соленость, тогда как пармезан придает глубину вкуса и более мягкий сырный оттенок.

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Оба сыра часто натирают на пасту и другие блюда, однако в итальянской кухне их используют по-разному. Пармезан благодаря своему универсальному вкусу подходит для широкого спектра рецептов – от ризотто и сливочных соусов до завершающего штриха во многих блюдах.

Пекорино, в свою очередь, является традиционным выбором для классических римских рецептов пасты, в частности каччо э пепе, карбонара и аматричана. Его выраженная соленость и острота играют важную роль в этих блюдах.

Можно ли заменить один сыр другим

Пармезан и пекорино могут заменять друг друга, но это повлияет на конечный вкус блюда.

Если использовать пармезан вместо пекорино, блюдо получится более мягким, менее соленым и с более выраженными ореховыми нотками. В случае замены пармезана на пекорино вкус станет более насыщенным и соленым, поэтому количество других соленых ингредиентов стоит уменьшить.

Еще больше интересного о сырах

Ранее ученые составили рейтинг сыров по пользе для здоровья. Отмечалось, что сыр может быть не только вкусным дополнением к рациону, но и ценным источником питательных веществ.

Лидером по содержанию кальция и белка был назван пармезан – самый полезный сыр для здоровья костей и зубов. К тому же благодаря длительной выдержке в нём почти нет лактозы, и люди с её непереносимостью могут есть пармезан без какого-либо дискомфорта.

Также диетологи назвали 6 видов сыров с высоким содержанием белка. Специалисты советуют есть их, например, в виде бутербродов с овощами. Можно также употреблять эти сыры вместе с фруктами.

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