Не только на западе: 19 июля дожди в Украине доберутся до новых областей

Температура в большинстве областей ожидается в пределах +25°...+30°.

Под конец недели дожди будут медленно продвигаться с запада и дойдут сегодня до Житомирской и Винницкой областей. На остальной территории сохранится сухая и солнечная погода. В большинстве областей сегодня будет +25°...+30°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преимущественно пасмурно. Тут в течение дня будут дожди и грозы, местами переходящие в ливни. Также не исключен град и шквалы. Температура от +22° до +28°.

В северных областях сегодня будет доминировать сухая и солнечная погода, однако на Житомирщине задождит. В Киевской и Черниговской областях разогреет до жарких +28°...+30°, а в Житомирской и Черниговской ожидаются более комфортные +23°...+26°.

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На востоке Украины сегодня будет ясно, сухо и немного облачно. Тут столбики термометров покажут +23°...+27°.

Сухая и солнечная погода с температурой +25°...+29° ждет сегодня и жителей центральной части Украины. Исключение - Винницкая область, где ожидаются дожди и грозы с запада.

На юге Украины неделя завершится солнечной, сухой и очень теплой погодой. Днем воздух тут прогреется до +24°...+29°. Без осадков.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

19 июля - преподобной Мокрины, сестры Святителя Василия Великого. По приметам, если день без дождя, то такая погода продлится до конца лета.

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