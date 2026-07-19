Психологи объяснили, почему люди избегают зрительного контакта и как это влияет на общение.

То, как мы смотрим на собеседника во время разговора, может рассказать о нас не меньше, чем наше поведение, мимика или само общение. При этом многие люди даже не замечают, когда их взгляд выдает сомнение или скрытые чувства. О том, почему человек не смотрит в глаза при разговоре и что это может означать с точки зрения психологии, пишут эксперты из портала VeryWell Mind.

Почему люди не смотрят в глаза - привычки, которые мешают общению

Исследования из журнала SAGE Publications показывают, что люди, поддерживающие естественный зрительный контакт, чаще кажутся надежными, уверенными в себе, умными и располагающими к общению.

И хотя многим смотреть собеседнику в глаза бывает некомфортно, именно привычка отводить взгляд нередко ухудшает впечатление и мешает выстраивать доверительные отношения с окружающими.

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При этом нельзя точно сказать, почему люди не смотрят в глаза при разговоре, - это может быть связано со стеснительностью, тревожностью, волнением или обычной застенчивостью. Иными словами, само по себе избегание зрительного контакта еще не говорит о том, что человек что-то скрывает или неискренен.

Так, например, если мужчина не смотрит в глаза женщине при разговоре, это может быть признаком смущения из-за определенных чувств или из-за общей неловкости ситуации.

Отдельно стоит сказать о ситуации, когда человек не смотрит в глаза, а вместо этого переводит взгляд на лоб, руки, одежду или другие части лица и тела. Чаще всего это происходит по двум причинам: либо человеку так проще сосредоточиться на разговоре и внимательно слушать собеседника, либо он сознательно избегает прямого зрительного контакта, стараясь при этом не отводить взгляд совсем.

Психология взгляда - как исправить свой зрительный контакт

Впрочем, хороший зрительный контакт не означает, что нужно постоянно смотреть человеку прямо в глаза. Гораздо важнее, чтобы взгляд выглядел спокойным и естественным.

И хотя, конечно, может быть множество причин, почему люди не смотрят в глаза во время разговора, обычно зрительный контакт все же предпочтительнее - согласно исследованию Оксфордского университета, он не только создает атмосферу уважения, но и позволяет без слов передавать эмоции. Поэтому, в частности, этот навык одинаково важен как в личном, так и в профессиональном общении.

При этом развить такую привычку проще, чем кажется. Полезно придерживаться правила 50/70: поддерживать зрительный контакт примерно половину времени, пока говорите сами, и около 70% времени, пока слушаете.

Когда же человек не смотрит в глаза при разговоре, не стоит настойчиво искать его взгляд. Лучше смотреть просто в сторону собеседника или на его лицо в целом. Также можно дополнять зрительный контакт кивками, улыбкой и легким наклоном вперед – так общение будет выглядеть более естественным и непринужденным.

В итоге, если человек не смотрит в глаза, это не значит, что он обязательно что-то скрывает, а если такая особенность характерна вам, не стоит считать ее непреодолимой.

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