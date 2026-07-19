Люди, которые до сих пор используют бумажные календари, имеют кое-что общее: что говорят психологи

Оказалось, что причина кроется не в консерватизме, а в том, как мозг воспринимает время.

Ученые объяснили , почему многие люди продолжают пользоваться бумажными календарями, даже имея смартфон под рукой, пишет Silicon Canals.

Исследование провели Янлю Хуан, Чжэнь Ян и Вики Морвиц. Они сравнили, как люди планируют дела с помощью бумажных и мобильных календарей – и получили интересный результат.

Оказалось, что люди, которые пользовались бумагой, составляли более качественные планы и чаще доводили дела до конца. Дело не в почерке или ностальгии по старым привычкам – а в том, что бумажный формат позволяет сразу увидеть картину в целом, а не по частям.

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Самое интересное произошло тогда, когда исследователи изменили именно приложение. Когда пользователям смартфонов предоставили интерфейс с более широким обзором событий, качество их планов тоже улучшилось. То есть дело не в материале – бумага это или экран, – а в том, сколько информации человек видит одновременно.

В этом и кроется главная проблема смартфонов. Экран календаря – это маленькое окно: дневной просмотр скрывает месяц, месячный – скрывает детали дня. Чтобы увидеть полную картину, приходится листать и переключаться между режимами, а это, по словам исследователей, приводит к потере контекста.

У бумаги таких проблем нет. Среда всегда справа от вторника, а дедлайн внизу страницы не исчезает, как только другое приложение отправляет уведомление.

Исследователи также обратили внимание на память. Согласно данным опроса Microsoft Research среди 621 сотрудника, 51% людей для личных дел преимущественно пользуются цифровым рабочим календарем, тогда как 38% – бумажным. Это показывает, что бумага не исчезла даже в цифровую эпоху.

Отдельный японский эксперимент, в котором участники записывали расписание в бумажный блокнот, планшет или смартфон, показал: те, кто пользовался бумагой, лучше запоминали детали своего расписания. Исследователи объясняют это тем, что на физической странице информация занимает чёткое, стабильное место – и мозг легче "привязывает" к нему воспоминания.

Другие интересные эксперименты

Ранее ученые провели исследование, может ли человек убежать от льва. Так, в 1976 году ученые посадили льва на беговой тренажер. В частности, Памела Сью Чассин из Гарвардского университета и ее коллеги научили не одного, а двух молодых самцов львов бегать на беговой дорожке. Их целью было не проверить, как быстро животные могут бегать, а выяснить, как их организмы используют кислород.

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