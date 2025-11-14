Вражеская ракета не является эффективным средством именно для поражения наземной инфраструктуры, говорит Кушников.

Удар России по Сумам сверхзвуковой ракетой "Циркон" подтвердил, что она не является точной и не предназначена для поражения наземных целей. Об этом сказал в эфире телемарафона обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников.

По его словам, россияне изготавливают эти ракеты серийно, но объемы их производства, по сравнению с другими типами крылатых и баллистических ракет, не являются большими. Он напомнил, что, по данным ГУР, за 2024 год производственные мощности именно этого средства – 3М22 "Циркон" не превышали нескольких десятков в месяц.

"А соответственно, это то средство, которое россияне не могут активно применить, учитывая специфику. То есть это противокорабельное средство. А во-вторых, испытания россиян до полномасштабного вторжения не демонстрировали высокой точности этого средства", – подчеркнул Кушников.

При этом он напомнил, что было сообщение командира корабля, который принимал активное участие непосредственно в этих испытаниях. Он отмечал, что точность подобного средства не превышает нескольких десятков метров. Поэтому нельзя говорить, что это эффективное средство именно для поражения наземной инфраструктуры.

Кушников отметил, что попадание ракеты в дорогу на Сумщине подтверждает, что это не высокоточное средство, и оно не предназначено для поражения наземных целей.

"Почему россияне продолжают запускать подобные средства по наземным целям? Это открытый вопрос. Вероятнее всего, здесь преследуются определенные пропагандистские цели, а также нарабатывается дальнейшая модернизация и адаптация подобных ракет для применения против наземных целей", – предположил он.

При этом эксперт говорит, что подобные ракеты очень уязвимы к украинским средствам РЭБ.

Удар по Сумах ракетой "Циркон"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 ноября Россия запустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет, главное направление атаки – Киев. Кроме того, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что информация о применении россиянами ракеты "Циркон" будет еще уточняться.

При этом он рассказал, что несколько раз Россия уже применяла эти ракеты. Прежде всего, с оккупированного полуострова Крым.

Игнат не исключает, что россияне хотели увидеть, как ракета "Циркон" покажет себя в реальных боевых условиях.

