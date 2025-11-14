В Сумах нет никаких стратегических объектов, отметил Павел Нарожный.

РФ нанесла удар относительно новой сверхзвуковой ракетой "Циркон" по Сумам, чтобы испытать ее. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Павел Нарожный, основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт.

"Они это делают для того, чтобы видеть результаты попаданий. Если они бьют по Киеву, они могут пользоваться видео, фото опрометчивых граждан Украины, которые все же иногда постят фотографии и видео попаданий. Но вблизи Сум они могут запустить беспилотник и в реальном режиме времени видеть видео. Ну, то есть который просто над координатами висит дрон и снимает. И таким образом они отслеживают, что происходит, как работает эта их новейшая ракета", - сказал Нарожный.

Он добавил, что ракета Циркон пока "очень сырая" и большинство ударов не попадают в цель. В то же время эксперт добавил, что в Сумах нет стратегических целей, которые могли бы заинтересовать РФ.

"Я сам родом из города Сумы, прекрасно знаю, что там есть. Там стратегических объектов никаких нет абсолютно. Там все заводы, которые были, они уже выехали. Воинские части, они там есть, но они рассеяны. Ну, то есть найти какую-то одну точку, куда приложиться этим Цирконом, я не представляю, что там может быть. Поэтому это больше выглядит именно как испытание", - добавил Нарожный.

В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. Главной целью атаки стала столица. По данным Воздушных сил, РФ применила 449 средств воздушного нападения - 19 ракет и 430 БПЛА различных типов.

В результате атаки известно о погибших и пострадавших. По словам президента Владимира Зеленского, среди раненых есть дети и беременная женщина. Он также отметил, что атака РФ имела целью как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.

