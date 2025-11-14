Президент заявил, что это специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.

Ночью 14 ноября Россия запустила по Украине около 430 дронов и 18 ракет, главное направление атаки - Киев. Кроме того, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"С ночи работают наши экстренные службы на местах российских ударов. Подлый обстрел. По состоянию на сейчас уже известно о десятках раненых людей, в том числе это дети и беременная женщина. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Около 430 дронов и 18 ракет было в ударе, в том числе баллистика и аэробаллистика", - отметил он.

По словам Зеленского, это специально просчитанная атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре.

"Только в Киеве есть разрушения в десятках многоэтажек. От обломков "Искандера" повреждено Посольство Азербайджана. Главное направление атаки - Киев, били также по Киевской, Харьковской, Одесской области. По предварительным данным, утром россияне применили ракету "Циркон" в Сумской области", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкционно.

"Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы идет с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь. Рассчитываем на реальные решения", - добавил президент.

Также Зеленский обсудил ужасную атаку россиян с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Алекс выразил соболезнования всему украинскому народу и осудил этот подлый удар россиян. Поблагодарил его за эти слова поддержки.Мы обсудили дальнейшую поддержку Украины по всем возможным направлениям и наши совместные с партнерами шаги по давлению на Россию. Только давлением – санкциями и силой – россиян можно заставить закончить эту войну, которая никому, кроме них, никогда не требовалась. Будем делать все возможное для этого", – отметил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в пятницу Россия массированно атаковала Киев и область дронами и ракетами, есть попадания во многих районах, в том числе в многоэтажки. По данным полиции, в Киеве в результате российского удара пострадали примерно 30 жилых домов в Днепровском, Подольском, Шевченковском, Соломенском, Голосеевском, Святошинском, Дарницком, Деснянском и Оболонском районах.

