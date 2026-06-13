Путин снова увеличил штатную численность российской армии

Согласно подписанному указу, общая численность армии установлена на уровне 2 399 130 человек, из которых 1,51 млн - военнослужащие.

Президент РФ Владимир Путин в пятый раз с начала войны в Украине увеличил штатную численность Вооружённых сил России.

Согласно подписанному указу, общая численность армии установлена на уровне 2 399 130 человек, из которых 1,51 млн - военнослужащие. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, также говорится, что правительству поручено предусмотреть выделение Министерству обороны необходимых бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Стоит отметить, что до этого Путин увеличивал штатную численность ВС РФ в марте - до 2 391 770 человек, из которых 1,51 млн военнослужащие. В сентябре 2024 года Путин довел численность вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих. До этого, в декабре 2023 года, - до 2 209 130 человек (1 320 000 военных), а в августе 2022 года, спустя полгода после начала войны, - до 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.

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Для сравнения - до начала полномасштабной войны против Украины в российской армии было чуть больше миллиона военнослужащих.

Новые угрозы Путина

Ранее Путин анонсировал усиление ударов по Украине на фоне российских неудач на фронте. И хотя именно РФ является агрессором, наращивание эскалации хозяин Кремля назвал "ответными" действиями.

Так, комментируя украинские удары по российским военным заводам и нефтяной промышленности, обеспечивающей военный бюджет агрессора, Путин заверил, что эти объекты "быстро восстанавливают" и поэтому "тут никаких проблем нет".

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