В войне в Украине открылось окно для мира, но оно может закрыться в любой момент, - FT

По мнению обозревателя, и Украине, и России сейчас выгодно прекратить боевые действия.

Возможность достижения хотя бы временного прекращения боевых действий в Украине зависит прежде всего от того, изменит ли Кремль свои цели, а еще – от подхода к поиску мира западных партнеров Киева. Об этом пишет обозреватель Financial Times Иван Крастев.

Он предположил, что войну поддерживает не только абсурдная идея президента России Владимира Путина о полной победе, но и стремление Европы и Америки к долгосрочному миру, достигнутому дипломатическим путем.

"Реальность такова, что даже если шанс на длительный мир минимален, мы не должны упускать возможность достичь содержательного перемирия", – говорится в материале.

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По словам автора, современная эпоха характеризуется тем, что великие державы всё чаще пытаются превращать военные конфликты в инструмент политического давления, а мир всё больше становится не окончательным решением проблемы, а "застывшей неопределённостью".

"Сегодня мир – это не более чем застывшая неопределенность. Мы не осознаем, что когда меняется характер войны, меняется и характер мира", – подчеркнул Крастев.

Почему России выгодно прекращение боевых действий

По оценке автора, Россия сейчас не побеждает, ведь "ее летнее наступление было остановлено технологическим преимуществом Украины, в то время как потери превышают возможности Москвы мобилизовать новых солдат".

"Последний удар Украины по Москве – явный признак того, что мы не находимся в тупике. Российская экономика переживает опустошение, а общественная поддержка войны заметно падает. Если Москва хочет продолжать реализовывать свои амбиции по установлению контроля над всем Донбассом в течение следующего года-двух, Путину придется прибегнуть к массовой мобилизации или применению ядерного оружия. Оба варианта имеют непредсказуемые, если не сказать катастрофические, последствия", – отметил Крастев.

По его мнению, если бы Путин вместо этого решил прекратить боевые действия, он не смог бы объявить о полной победе, но точно смог бы имитировать успех, как это делает Трамп в Иране.

"Политика США в отношении Европы гарантирует, что Украина не вступит в НАТО, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Поэтому Путин может утверждать, что достиг одной из своих целей. Киев также, вероятно, не будет настаивать на европейских миротворцах; Украине они просто не нужны, и, как показывает последний опрос Европейского совета по международным отношениям, большинство европейцев также не слишком заинтересованы в их отправке", – рассуждает автор.

Поэтому, пишет он, Москва могла бы утверждать, что ещё одно требование выполнено. Более того, по словам Крастева, Кремль мог бы надеяться, что прекращение огня спровоцирует напряжённость в украинском обществе и станет инструментом политической дестабилизации.

Почему Украине выгодно прекращение боевых действий

В то же время и Украине, несмотря на недавние военные успехи, необходимо прекращение боевых действий, считает обозреватель.

"Киев выиграл войну в одном важном смысле. Конфликт продемонстрировал миру, что, вопреки заявлениям российских националистов, украинцы не являются очарованными русскими. Украина потеряла территорию, но ее суверенитет был подтвержден. Ее армия – одна из сильнейших в Европе, а ее оборонный сектор вызывает зависть всего мира", – говорится в статье.

В то же время, по словам автора, перед президентом Украины Владимиром Зеленским "сейчас стоит болезненный вопрос, заключающийся не в том, как противостоять России, а в том, сколько еще людей может потерять Украина, прежде чем потеряет свое будущее".

"Затянувшаяся война означает не только больше убитых и раненых граждан, но и меньше рожденных детей, а также меньше украинцев, возвращающихся домой из-за рубежа. Поэтому продолжение конфликта, даже если это означает освобождение некоторых дополнительных территорий, не является оптимальной долгосрочной стратегией, особенно с учетом предстоящей суровой зимы и будущей уязвимости перед неблагоприятными изменениями в европейской политике", – пояснил он.

По мнению Крастева, сейчас существует реальная возможность заморозить войну, и риск заключается в том, что это окно будет упущено из-за бредовых надежд Путина на возможность достижения полной победы, а также потому, что европейские союзники Украины не смогли осознать, что изменился характер миротворчества, как и характер ведения войны.

"Прямые переговоры между россиянами и украинцами могут быть самым реалистичным способом достижения того, что сегодня считается миром", – подытожил он.

Вероятное окончание войны в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина и США рассматривают возможность прекращения огня по линии фронта и заключения дальнейшего соглашения. Одной из обсуждаемых идей является двухэтапное прекращение огня: сначала ограничение боевых действий шириной 50–70 км по обе стороны линии фронта, после чего – заключение более широкого соглашения. В то же время высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что Россия вряд ли сделает какой-либо шаг до октября, когда она, вероятно, захочет дать президенту США Дональду Трампу предвыборный импульс – "и получить что-то взамен".

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ озвучил базовый сценарий для Украины. Он заявил, что украинское правительство, судя по прогнозным показателям бюджетного дефицита на ближайшие годы, фактически закладывает завершение войны в 2029 году. "По моим прогнозам, она завершится либо летом 2028 года, либо летом 2029 года. В целом, к концу 2029 года она должна завершиться. Поэтому это можно заложить в качестве базового прогноза", – сказал Кущ.

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