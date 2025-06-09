Продолжается дроновая атака.

Российская Федерация в очередной раз атакует Украину ударными дронами типа "шахед", об опасности оповестили жителей многих областей.

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Обновлено в 00:08: Кременчуг, находитесь в безопасных местах. Несколько "шахедов" в направлении города.

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Обновлено в 00:06: На Черкасщине фиксируют БПЛА курсом на Смелу.

Обновлено в 00:02: Жителей столицы призывают оставаться в укрытиях - в направлении Киева летит "шахед".

В 23:34 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока. Кроме того, согласно последним сообщениям, российские дроны фиксируют на Днепропетровщине (курсом на Никополь, в районе Синельниково и на севере области), Киевщине (мимо Ржищева, Кагарлык и Яготин в направлении Белой Церкви) и Николаевщине (курсом на Первомайск).

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