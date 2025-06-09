В Киеве слышали звуки взрывов.

Этой ночью Российская Федерация в очередной раз осуществляет массированный дроновой налет на украинские города и поселки, опасные цели в небе сбивает противовоздушная оборона.

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Обновлено в 02:35: В результате российской дроновой атаки повреждено офисное здание в Дарницком районе столицы, сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко:

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"На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется. Атака продолжается. На подступах к столице есть вражеские дроны. В область еще залетают новые. Оставайтесь в укрытиях".

Обновлено в 02:10: Воздушные силы обновили данные по перемещению беспилотников:

несколько групп на юге и в центре Сумщины, курсом на Полтавщину;

большое количество над Черниговской областью, курсом на Киевщину;

на севере и юге Киевщины, курсом на Житомирщину;

большое количество над Житомирщиной, курсом на запад;

на востоке Харьковщины, курсом на Харьков;

несколько групп на севере Полтавщины, курсом на Черкасскую область;

на востоке, севере и западе Черкасской области, курсом на Киевщину/Виннитчину;

на севере и востоке Винницкой области, курсом на запад/северо-запад;

на севере Днепропетровщины, курсом на Кировоградщину;

на северо-востоке Кировоградской области, курсом на Черкасскую область.

Обновлено в 01:50: В Одесскую область с Черного моря летят ракеты.

Обновлено в 01:45: Существует угроза применения баллистического вооружения с юга.

Обновлено в 00:40: Новые группы дронов летят с востока на север и юг Сумщины. Несколько групп есть на севере, юге и востоке Сумщины - они держат курс на Черниговщину/Полтавщину.

Воздушные силы предупреждают о большом количестве российских дронов над Черниговской областью, движутся курсом на Киевщину/Черкасщину. БПЛА на севере, востоке и юге Киевщины летят курсом на запад/столицу. Также "шахеды" есть в таких областях:

в центре Житомирщины, курсом на запад;

на востоке и юге Ровенской области, курсом на Ровно;

несколько групп на западе и юге Полтавщины, курсом на Черкасскую/Днепропетровскую область;

группы на севере, в центре и на западе Черкасской области, курсом на запад/северо-запад;

на севере Кировоградщины, курсом на запад;

на юго-востоке Днепропетровщины, курсом на северо-запад.

В 23:27 в Telegram-канале Командования Воздушных сил ВСУ предупредили, что на север Сумщины заходят новые группы беспилотников из Курской и Брянской областей. Также "шахэды" фиксируют на следующих направлениях:

несколько групп на западе и в центре Сумщины, курсом на Черниговщину;

группы на востоке, западе, юге и в центре Черниговщины, курсом на Киевщину;

на юге Киева, курсом на столицу;

на севере Киевщины, движется вдоль границы с Беларусью на запад;

на востоке, в центре и на западе Житомирщины, курсом на запад/юго-запад.

на востоке, западе и в центре Полтавщины, курсом на Черкасскую область;

на востоке Кировоградщины, курсом на запад;

на севере и востоке Днепропетровщины, курсом на запад.

Угроза массированной атаки

Напомним, в последние дни мониторинговые каналы активно предупреждали украинцев о вероятности нового комбинированного удара по Украине.

Президент Владимир Зеленский в последнем обращении призвал людей быть бдительными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Telegram-канал "Николаевский Ванек" написал, что этой ночью существует большая вероятность массированного удара с применением стратегической авиации. По его мнению, под особым ударом может оказаться энергетическая инфраструктура:

"Повышенная угроза по объектам энергетической инфраструктуры для Киева и области, Ровенская, Хмельницкая, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Винницкая, Николаевская и Кировоградская области".

А вечером мэр Конотопа сообщил, что Сумскую область атакует очень большое количество ударных дронов. По его словам, такого он еще не видел.

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