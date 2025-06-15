Большой жары в ближайшей перспективе не предвидится, сообщила Диденко.

В понедельник, 16 июня, дожди будут идти на левобережье Украины, на правобережье же будет преимущественно солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сильный ветер удержится почти повсеместно. Умеренный, без штормовых порывов будет разве что на западе и в Луганской и Донецкой областях.

"Температура воздуха в течение дня понедельника ожидается +22...+27, в восточной части будет свежее, +19...+22 градуса", - отметила Диденко.

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В Киеве, по ее данным, понедельник ожидается теплым - до +23...+25 градусов, будет сухо и солнечно.

"Кому хочется жары - не видно в ближайшей перспективе особой, разве что на юге Украины подтянется местами до +28...+30 градусов, а 20 июня, в пятницу, даже кратковременно похолодает до +17...+22 градусов", - отметила синоптик.

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Как сообщал ранее УНИАН, на повышение температуры воздуха можно рассчитывать на следующей неделе. Синоптик Виталий Постригань рассказал, что для июня обычно не характерны длительные периоды жары. По его словам, в начале лета атмосферные процессы еще динамичны, поэтому часто наступают периоды прохлады.

Также стало известно, что предыдущая мощная жара в Киеве побила сразу пять рекордов. В частности, среднесуточная температура 6 июня оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 24,9 °С, что превысило предыдущий рекорд 1956 года на 0,2 °С. 7 июня среднесуточная температура тоже была самой высокой за время наблюдений - она составила 26,2 °С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2011 года на 1,5 °С. Также 8 июня максимальная температура воздуха после полудня достигла 31,4°С, что на 0,1°С выше, чем в 2011 году для этой даты.

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