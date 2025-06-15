Также военные рассказали об общей ситуации на их направлении.

В зоне ответственности Бригады НГУ "Рубеж" российские оккупанты активизировали свои наступательные действия, попутно применяя химическое оружие.

"Оно к большому сожалению, наносит много бед нашим защитникам. Эти боеприпасы отличаются чрезвычайно быстрым распространением отравляющего вещества, которое моментально расходится по блиндажам и низинам", - говорится в сообщении бригады в Telegram.

"Рубеж" также заявляет, что у врага в оперативном тылу есть резервы — до двух полноценных рот (до 250 человек), которых в любой момент могут отправить на штурмы.

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"Оккупанты используют в своих штурмовых действиях мотоциклетные подразделения и гражданские автомобили", - отмечают военные. Но и подчеркивают, что ведется слаженная работа над ликвидацией штурмовых групп оккупантов. Это происходит в нескольких километрах до наших позиций.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Украина потеряла своего самого могущественного союзника. Это касается Соединенных Штатов. Европа же больше помогает Киеву на словах, а не на деле. Лучшее, что сейчас удается делать нашим западным союзникам, это финансировать производство оружия непосредственно в самой Украине.

Кроме того, мы рассказывали о состоянии украинских фортификаций в Днепропетровской области. Мониторинговый проект DeepState пишет, что наконец-то можно увидеть работу над ошибками.

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