Цель Израиля – уничтожить ядерное вооружение и ядерную мощность Ирана – на данный момент не достигнута, отметила Север.

Заявления Ирана о нежелании расширять конфликт с Израилем напоминают слова российского диктатора Владимира Путина о готовности прекратить войну в Украине. Такое мнение высказала гражданка Израиля, волонтер в Украине, офицер запаса ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) Зоя Север в эфире Эспрессо.

"Я не знаю, как это (заявления Ирана, - ред.) воспринимает Израиль, но я думаю, что серьезно это воспринимается так, как когда Путин говорит, что он готов прекратить", - сказала она.

По словам Север, цель Израиля - уничтожить ядерное вооружение и ядерную мощность Ирана - на данный момент не достигнута.

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"Я не думаю, что сейчас вопрос только в том, готовы ли они прекратить. Вопрос также в том, готовы ли прекратить, достигнута ли цель достигнута и можно ли прекращать на этом этапе", - добавила она.

Противостояние Израиля и Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Иран готов прекратить удары по Израилю, но при условии если Израиль остановит свои удары. "Мы защищаем себя; наша оборона полностью законна. Эта оборона - наш ответ на агрессию. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответы", - сказал министр иностранных дел страны Аббас Арагчи. Он также заявил, что Иран готов заключить соглашение об отказе от ядерного оружия и его разработки, однако он выступил против того, чтобы лишать Иран права развивать ядерную программу в мирных целях.

Израиль призвал США присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу. Однако представитель Белого дома сказал, что пока администрация президента Дональда Трампа не рассматривает эту возможность.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение. По его мнению, они сделают это так же, как и Индия с Пакистаном - под его руководством, с помощью торговли с Соединенными Штатами, что привнесло ум, сплоченность и благоразумие в переговоры "с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться".

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