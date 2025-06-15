Денисюк назвала стильные идеи для платьев и рассказала, каким цветам следует отдавать предпочтение.

Летняя свадьба - больше, чем событие: это момент, когда природа, чувства и стиль сливаются в праздник красоты и вдохновения. Стилист Галина Денисюк в комментарии УНИАН рассказала, как правильно выбрать наряд, чтобы выглядеть стильно, но не затмить невесту.

В первую очередь эксперт посоветовала начинать подбор с внимательного изучения приглашения:

Если это формальное мероприятие в зале/ресторане, то подойдут вечернее платье, классический клатч, каблуки.

Если это свадьба на природе/пляже/усадьбе - легкие ткани, натуральные оттенки, удобная обувь (на танкетке, платформе или элегантные балетки).

Также, как добавила стилист, не стоит игнорировать конкретные указания в приглашении "white tie", "cocktail", "boho chic".

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"Не забывайте, что ваш образ должен соответствовать пространству, иначе будет диссонанс. Я всегда говорю: лучше быть немного недо-, чем пере-. И главное - сохранять гармонию с окружающим стилем события", - отметила Денисюк.

Говоря о цвете наряда, она напомнила, что белый - исключительно для невесты, поэтому лучше отдать предпочтение пастельным тонам, ярким акцентам и глубоким летним оттенкам:

Пастельные : лавандовый, персиковый, бледно-голубой, мятный - идеальны для дневных свадеб.

: лавандовый, персиковый, бледно-голубой, мятный - идеальны для дневных свадеб. Яркие : фуксия, бирюза, коралловый - актуальны, если свадьба более гламурная или происходит вечером.

: фуксия, бирюза, коралловый - актуальны, если свадьба более гламурная или происходит вечером. Темные : изумрудный, марсала, темно-синий - выглядят благородно, особенно для вечерних торжеств.

"Помните, цвет - это язык без слов: выбирайте тот, в котором вам комфортно, и который не "кричит", - подчеркнула стилист.

При этом Денисюк назвала лучшие, по ее мнению, идеи для платьев:

А-силуэт, подчеркивающий талию и не сковывающий движений.

Slip-dress из шелка или сатина - минимализм, который выглядит дорого.

Цветочный принт или трендовый градиент.

Брючный костюм из легкой ткани - для тех, кто хочет выделиться.

А вот избегать стоит слишком откровенных вырезовов, очень коротких платьев, тяжелого макияжа и вечерних причесок, если это дневная свадьба, подчеркнула эксперт:

"Важно не переиграть с открытостью, свадьба - это не ночной клуб. Я всегда советую: покажите или ноги, или декольте, но не все сразу. И никогда не недооценивайте силу хорошего кроя - он творит чудеса".

Отдельно стилист дала советы тем, у кого будет особый статус на свадьбе - подружки невесты. Ее образ должен дополнять свадебную атмосферу, не затмевая главную героиню.

Вот что она посоветовала выбирать:

Платье в тон палитры свадьбы (иногда невеста сама выбирает цвета для подруг).

Акцентные аксессуары (серьги, обручи, деликатные украшения).

Гармоничная прическа - легкие волны, косы или низкий пучок.

Обувь - комфортная, ведь вы будете много двигаться.

"Быть подругой невесты - это не только честь, но и ответственность. Вы рядом с ней на фото, в самый важный день, поэтому должны выглядеть гармонично. Часто невесты выбирают цветовую палитру для подруг - и это прекрасно, потому что дает ориентир. Образ должен быть праздничным, но не конкурировать с невестой. Советую делать акцент на деталях и всегда быть на шаг впереди удобства", - акцентировала стилист.

Напомним, ранее известный украинский дизайнер Андре Тан назвал 5 привычек, которые "убивают" стиль.

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