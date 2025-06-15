Летняя свадьба - больше, чем событие: это момент, когда природа, чувства и стиль сливаются в праздник красоты и вдохновения. Стилист Галина Денисюк в комментарии УНИАН рассказала, как правильно выбрать наряд, чтобы выглядеть стильно, но не затмить невесту.
В первую очередь эксперт посоветовала начинать подбор с внимательного изучения приглашения:
- Если это формальное мероприятие в зале/ресторане, то подойдут вечернее платье, классический клатч, каблуки.
- Если это свадьба на природе/пляже/усадьбе - легкие ткани, натуральные оттенки, удобная обувь (на танкетке, платформе или элегантные балетки).
Также, как добавила стилист, не стоит игнорировать конкретные указания в приглашении "white tie", "cocktail", "boho chic".
"Не забывайте, что ваш образ должен соответствовать пространству, иначе будет диссонанс. Я всегда говорю: лучше быть немного недо-, чем пере-. И главное - сохранять гармонию с окружающим стилем события", - отметила Денисюк.
Говоря о цвете наряда, она напомнила, что белый - исключительно для невесты, поэтому лучше отдать предпочтение пастельным тонам, ярким акцентам и глубоким летним оттенкам:
- Пастельные: лавандовый, персиковый, бледно-голубой, мятный - идеальны для дневных свадеб.
- Яркие: фуксия, бирюза, коралловый - актуальны, если свадьба более гламурная или происходит вечером.
- Темные: изумрудный, марсала, темно-синий - выглядят благородно, особенно для вечерних торжеств.
"Помните, цвет - это язык без слов: выбирайте тот, в котором вам комфортно, и который не "кричит", - подчеркнула стилист.
При этом Денисюк назвала лучшие, по ее мнению, идеи для платьев:
- А-силуэт, подчеркивающий талию и не сковывающий движений.
- Slip-dress из шелка или сатина - минимализм, который выглядит дорого.
- Цветочный принт или трендовый градиент.
- Брючный костюм из легкой ткани - для тех, кто хочет выделиться.
А вот избегать стоит слишком откровенных вырезовов, очень коротких платьев, тяжелого макияжа и вечерних причесок, если это дневная свадьба, подчеркнула эксперт:
"Важно не переиграть с открытостью, свадьба - это не ночной клуб. Я всегда советую: покажите или ноги, или декольте, но не все сразу. И никогда не недооценивайте силу хорошего кроя - он творит чудеса".
Отдельно стилист дала советы тем, у кого будет особый статус на свадьбе - подружки невесты. Ее образ должен дополнять свадебную атмосферу, не затмевая главную героиню.
Вот что она посоветовала выбирать:
- Платье в тон палитры свадьбы (иногда невеста сама выбирает цвета для подруг).
- Акцентные аксессуары (серьги, обручи, деликатные украшения).
- Гармоничная прическа - легкие волны, косы или низкий пучок.
- Обувь - комфортная, ведь вы будете много двигаться.
"Быть подругой невесты - это не только честь, но и ответственность. Вы рядом с ней на фото, в самый важный день, поэтому должны выглядеть гармонично. Часто невесты выбирают цветовую палитру для подруг - и это прекрасно, потому что дает ориентир. Образ должен быть праздничным, но не конкурировать с невестой. Советую делать акцент на деталях и всегда быть на шаг впереди удобства", - акцентировала стилист.
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