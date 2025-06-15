Всего за эту неделю было возвращено уже 4 812 тел погибших.

Украина завершила этап репатриации павших защитников железнодорожным транспортом. В дальнейше этот процесс будет проходить с использованием автотранспорта.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины, сегодня, 15 июня, завершился этап репатриационных мероприятий, который предусматривал использование железной дороги. Отмечается, что это позволило в ускоренном режиме доставить тела погибших защитников Украины в учреждения в разных регионах, где будет происходить дальнейшая идентификация и другие мероприятия.

"Следующие этапы репатриации будут проходить с использованием автотранспорта, как это предусмотрено договоренностями, достигнутыми в рамках встречи в Стамбуле", - говорится в сообщении.

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В Службе отметили, что в нынешних мероприятиях принимали участие представители Международного Комитета Красного Креста.

"Они высоко оценили организацию репатриации павших защитников Украины. По их словам, репатриация состоялась на самом высоком уровне, с соблюдением всех предусмотренных международных практик и с достойным уважением к погибшим воинам", - отметили в СБУ.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook отметил, что в рамках стамбульских договоренностей продолжается репатриация тел погибших.

"Сегодня российская сторона передала Украине еще 1200 тел. Всего за эту неделю возвращено уже 4812 тел погибших. Впереди - важный и ответственный этап идентификации. Это сложная и деликатная работа, которая дает возможность каждой семье получить ответы", - отметил он.

Возвращение тел погибших украинцев

2 июня на переговорах в Стамбуле делегации Украины и России договорились о новом обмене военнопленными и о возвращении тел погибших бойцов. Умеров сообщил, что "договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат (в обмен) на 6 тысяч".

Так, 11 июня в Украину вернули тела 1212 павших защитников, 13 июня еще 1200 тел вернули на Родину, а 14 июня - 1200 тел оказались дома.

Сегодня в Украину вернули еще 1 200 тел погибших. По предварительной информации, это украинские граждане, в том числе военнослужащие.

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