Как утверждает FT, это был явный целенаправленный удар по американской аэрокосмической компании.

Во время одной из последних российских атак на Киев на прошедшей неделе был серьезно поврежден офис компании Boeing в Киеве. При этом, как пишет Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников и сотрудников Boeing, и проанализированные фотографии, это был явный целенаправленный удар по американской аэрокосмической компании.

"По словам двух сотрудников Boeing, трех украинских чиновников и главы Американской торговой палаты в Украине, здание было одной из целей, пораженных в воскресенье вечером в ходе одного из самых интенсивных ударов за всю войну", - пишет издание.

Изображения, опубликованные Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям и подтвержденные FT, показали серьезные повреждения здания и спасателей, тушащих пожар внутри.

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Представитель Boeing отказался комментировать атаку, отметив только, что ни один из сотрудников компании не пострадал во время обстрела.

Как напоминает издание, Boeing — одна из самых известных американских компаний, представленных в Украине, деятельность которой в основном сосредоточена на инжиниринге и технической поддержке. Количество сотрудников компании в Украине насчитывает около 1000 человек, она продолжала работать в стране практически без помех, несмотря на войну России.

При этом в начале этого года руководители Boeing встретились со своими коллегами из компании "Антонов" и министром обороны Украины, чтобы обсудить новые совместные проекты, включая беспилотные системы и производство боеприпасов.

"Очевидное нападение на такую известную американскую компанию на территории Украины и нанесенный ей ущерб могут вызвать гнев президента Дональда Трампа", - отмечает FT.

Этот удар также может вызвать вопросы о том, расширяет ли Россия свои цели для ударов на западные компании, имеющие связи с оборонным и авиационным секторами Украины.

Атака на Украину в ночь на 9 июня

В єту нчь Россия атаковала множество областей, в частности, Ривненская область пережила самую масштаную воздушную атаку за все время войны. Основной удар пришелся на город Дубно, где находится военный аэродром.

Также сообщалось, что в результате ночного налета на Киев в Дарницком районе повреждено офисное здание.

Кроме Ривненской области и Киевщины взрывы также раздавались в Тернопольской, Полтавской и Черкасской областях, в Харьковской, Сумской, Донецкой областях.

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