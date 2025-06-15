Об активности россиян свидетельствует аномально высокое количество боестолкновений на Новопавловском направлении, сообщил Трегубов.

На Днепропетровщине россияне не закрепились, хоть и пытаются показать здесь свое присутствие. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Они (российские войска, - ред.) очень активно бьются, чтобы просто подвинуть фронт к административным границам. Поэтому по состоянию на сейчас наши подразделения там оказывают очень большое сопротивление, уничтожается большое количество россиян", - рассказал представитель ОСУВ.

По его словам, для россиян заход на Днепропетровщину имеет важное политическое значение, однако о постоянном присутствии их войск на территории региона речь пока не идет.

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Трегубов добавил, что об активности россиян свидетельствует аномально высокое количество боестолкновений на Новопавловском направлении.

Россияне рвутся на Днепропетровщину

Как сообщал ранее УНИНА, россияне прут на Днепропетровщину с трех сторон. В свежем обзоре аналитики Института изучения войны детализировали, что вражеские войска постепенно продвигаются с трех тактических направлений к селу Новопавловка с востока, пытаясь войти на территорию Днепропетровской области. Также геолокационные видео свидетельствуют о продвижении россиян в центральной части села Ореховое (к востоку от Новопавловки), которое, возможно, они захватили.

Накануне стало известно, что украинские защитники отбросили россиян возле Котляровки на границе с Днепропетровской областью. По данным аналитиков украинского мониторингового проекта DeepState, россияне в это же время продвинулись возле населенных пунктов Отрадное, Шевченково Первое и Комар в Донецкой области.

По мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, заявлениями о якобы наступлении на территории Днепропетровской области Россия хочет показать, что война перебрасывается на другие территории, хочет использовать это как ИПСО против украинцев. Однако даже если враг прорвется через границу области, это ни на что не повлияет и не будет свидетельствовать о его победе.

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