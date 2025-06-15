Свою операцию они провели сегодня рано утром.

Агенты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины провели спецоперацию, в результате которой обесточили объекты российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и вооруженных сил.

Как сообщает Суспільне, в настоящее время прекращена подача электроэнергии потребителям, в том числе объектам российского ВПК и вооруженных сил, расположенным в районе проведения операции.

Отмечается, что ущерб для России в результате атаки составляет почти $5 млн.

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Как сообщают источники издания, агенты ГУР слили охлаждающую жидкость с силового трансформатора подстанции, а затем подожгли все.

"Мы в который раз напоминаем: у России больше нет тыла - ни на востоке, ни на западе, ни в какой-либо точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться - независимо от уровня его защиты или места расположения", - отметили источники ГУР.

Кроме того, по данным СМИ, украинские дроны атаковали авиабазу россиян в Воронежской области.

Удары по территории РФ

Самой громкой операцией украинцев на территории РФ стала "Паутина", в результате которой на главных военных авиабазах были повреждены или уничтожены десятки российских бомбардировщиков, которыми Россия бомбила украинские города.

Тогда глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отметил, что украинские бойцы будут бить врага там, где он считает себя недосягаемым.

11 июня стало известно, что украинские инженеры разработали специальные дроны для "Паутины".

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