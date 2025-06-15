Актер служил в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

На фронте погиб украинский актер Юрий Фелипенко. Он известен по роли в сериале "Обещание Богу". О трагедии сообщила его супруга Катерина Мотрич в своем Instagram.

"Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня словно уничтожили", - написала она.

Катерина Мотрич добавила, что позже сообщит все детали и назовет дату прощания.

Видео дня

Юрий Фелипенко - что известно

В начале полномасштабной войны Юрий Филипенко вступил в ряды одного из подразделений киевской территориальной обороны. Параллельно с этим актер активно занимался волонтерством.

В апреле 2024 года стало известно, что Филипенко присоединился к батальону ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.

А в июне прошлого года актер женился на ведущей Екатерине Мотрич. Он признавался, что война в определенном плане подтолкнула их к женитьбе, но подчеркивал: главное - они любят друг друга.

"Сделал предложение в Харькове, когда Катя приехала навестить меня. У меня как раз выпало несколько не слишком загруженных дней, поэтому я мог прогуляться с ней, побыть вместе. Это произошло прямо перед дверью ЗАГСа. Мы зашли в ближайший ювелирный магазин, купили кольца и расписались", - делился актер.

Вас также могут заинтересовать новости: