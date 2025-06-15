Ликвидированный оккупант участвовал в разгоне Евромайдана в 2014 году, а впоследствии предал присягу и перешел на службу к россиянам.

Ликвидирован подполковник запаса Национальной гвардии России, заместитель командира отряда БАРС-32 батальона имени Судоплатова Олег Семов. Об этом сообщил оккупационный "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий. Также смерть высокопоставленного оккупанта подтвердил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц".

"Олег стоял у истоков создания народного ополчения Запорожской области, служил заместителем командира в добровольческом отряде "БАРС-32" батальона имени Судоплатова. Искренне любил Россию, мужественно сражался, защищая безопасность Запорожской области. У Олега осталось трое детей", - написал Балицкий.

Пропагандистские медиа отмечают, что Семов умер 12 июня 2025 года от ранений, полученных еще в марте.

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По словам Штефана, ликвидированный оккупант участвовал в разгоне Евромайдана в 2014 году, а впоследствии предал присягу и перешел на службу к россиянам. По данным базы Миротворец, он родом из Казахстана, проживал в Крыму. С марта 2021 года ушел на пенсию и стал руководителем штаба "Юнармии" в городе Судак. Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Семов прибыл в оккупированный Мелитополь Запорожской области, где стал заместителем командира "отряда народного ополчения".

Новости о других ликвидированных оккупантах

Как сообщал ранее УНИАН, на фронте ликвидировали боксера-предателя Артема Кудрявца, который до начала войны России с Украиной представлял Донецк на соревнованиях всеукраинского уровня вместе с украинскими боксерами Александром Усиком и Василием Ломаченко. В начале апреля этого года российские пропагандистские ресурсы сообщили, что боксер считается без вести пропавшим, а 18 мая с ним попрощались в оккупированном Донецке.

Также на войне в Украине убили сына заместителя главы ЦРУ, который воевал в составе ВС РФ, подписав контракт с минобороны. Он долгое время был пацифистом, путешествовал и постил видео с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако впоследствии оказался в пункте вербовки на контрактную службу в Москве, а затем - на войне в Украине.

Кроме того, в апреле под Москвой в городе Балашиха взорвали генерала Ярослава Москалика из Генштаба РФ. Взрывчатку неизвестные заложили под автомобиль, рядом с которым проходил оккупант, и дистанционно ее активировали. Статусность Москалика была "более чем высокая". Он работал в том месте, "где на картах чертят стрелочки будущих боевых операций целых армий и фронтов", писали журналисты.

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