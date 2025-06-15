Премьер-министр Словакии настаивает, чтобы был решен вопрос с поставками российского газа.

Голосование по очередному пакету санкций против России должно быть отложено, пока не будет решен вопрос с поставками российского газа, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишет Denník N.

По его словам, он поручил министру иностранных дел Юраю Бланару попросить отложить голосование по пакету санкций на саммите в среду.

"Мы хотим попросить, чтобы мы сейчас не обсуждали санкции, а сначала обсудили эту тему", - цитирует издание Фицо.

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Он отметил, что Словакия хочет иметь гарантии того, что у нее будет достаточно газа и что цены для домохозяйств существенно не вырастут.

"Словакия не имеет причин страдать из-за Украины", - добавил премьер-министр.

18-й пакет санкций против РФ и позиция Словакии

Как сообщал ранее УНИАН, Евросоюз может одобрить 18-й пакет санкций против РФ уже на следующей неделе. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, несмотря на сопротивление Братиславы, переговоры по санкциям начнутся в комитете постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Также Мерц поблагодарил, что Еврокомиссия инициировала предложения по 18-му пакету санкций.

Тем временем Словакия обещала сорвать голосование за новые санкции против РФ. Фицо заявил, что заручиться поддержкой Братиславы можно только при условии предоставления ей практического решения проблем, которые возникнут в случае прекращения поставок российских ресурсов.

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