Он отметил, что он отметил, что женщины на данный момент более мотивированы, чем даже мужчины, и они чаще выбирают более смелые должности.

В составе Вооруженных сил есть целые женские подразделения - "Гарпии", где воюют почти одни женщины. Военный Петр Конопля, рекрутер 6-го центра рекрутинга Сил беспилотных систем, рассказал в интервью "Радио Свобода", почему женщины идут на фронт и как ведут себя во время боев.

Так, он отметил, что женщины на данный момент более мотивированы, чем даже мужчины, и они чаще выбирают более смелые должности, чем мужчины.

"Я постоянно спрашиваю девушек о мотивации. Говорят, что уже устали сидеть дома, что "мамины царапинки" не идут воевать, что им страшно сидеть дома, что им страшно читать новости, что лучше идти и что-то делать - они себя так легче чувствуют", - рассказал он.

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Он рассказал также о своем опыте участия в бою с женщинами на "нуле".

Военный отметил, что в морской пехоте было не принято выбирать женщин, поэтому первый раз он попал в бой с девушкой уже на втором году войны.

"Когда первый раз меня отправили в бой с девушкой - это Таня, 34 годика, 60 килограммов, может 55, она полтора метра, с ушками, каска такая... Боже, я так боялся. Я говорил: "Боже, поменяйте мне этого бойца, я не могу. Сейчас начнется обстрел, она начнет паниковать, кричать". Я при ней не показывал того, что я боюсь ее конечно. Я ходил к командиру и говорил: "Слушайте, кого угодно, только не ее" - "Нет, Петр, все уже записано, уже все, вы уходите"", - рассказывает он.

Военный вспоминает, что во время высадки они встряли в бой, и один из бойцов был ранен. Он отмечает, что тогда девушка "уже сбежала, и след ее простыл". Однако когда он пытался затащить раненого товарища в дом, то понял, что она заняла оборону, и перекрывает обстрелы врага, чтобы раненого можно было эвакуировать.

"Для меня это настолько было... Ну, мне трудно описать момент, когда я уже думал, что она убежала и где-то спряталась, мы тащим раненого собрата, а там девочка - 55 кило - из автомата гасит прямо на поражение, на подавление, чтобы мы могли его затянуть".

После этого, отмечает боец, его мнение о том, могут ли женщины воевать, полностью изменилось.

"Это боевая единица - ничем не отличается. Ну, может, немножко быть слабее физически", - говорит он.

Мобилизация в Украине - новости

Накануне правительство согласовало привлечение членов военизированных и добровольческих формирований территориальных общин для усиления противовоздушной обороны Украины.

Между тем в ОП в очередной раз подчеркнули, что Украина не пойдет на снижение мобилизационного возраста и принудительную отправку молодежи на фронт даже в обмен на введение новых западных санкций против Российской Федерации.

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