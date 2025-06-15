Репатриационные мероприятия состоялись согласно договоренностям в Стамбуле.

В Украину сегодня, 15 июня, вернули еще 1200 тел погибших. По предварительной информации, это украинские граждане, в том числе военнослужащие.

"Сегодня состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1200 тел, которые по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", - говорится в сообщении Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Telegram-канале.

Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Министерства внутренних дел (МВД) должны провести ряд экспертиз и идентифицировать тела.

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Война в Украине - предварительные этапы передачи тел

2 июня на переговорах в Стамбуле делегации Украины и России договорились о новом обмене военнопленными и о возвращении тел погибших бойцов. Глава украинской делегации, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что "договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат (в обмен) на 6 тысяч".

11 июня в Украину вернули тела 1212 павших защитников, а 13 июня еще 1200 тел погибших были возвращены в Украину.

14 июня состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим.

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