5 украинцев погибли от ракетной атаки Ирана по Израилю, в том числе дети, - МИД

Иранская ракета попала в жилой дом в городе Бат-Ям.

В результате ракетных ударов Ирана по Израилю погибли пятеро украинских граждан, в том числе трое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"По предварительной информации посольства Украины в Израиле, 14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом в г. Бат-Ям погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

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В то же время, личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Вместе с тем, украинские дипломаты и консулы находятся в тесном контакте с израильской полицией и другими службами с целью идентификации и организации процедуры репатриации тел погибших.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля нанесла удары по ядерным и военным объектам Ирана. Также были ликвидированы ведущие иранские военные командиры и ученые физики-ядерщики.

При этом, операция Израиля не прекращалась и продолжалась дальше.

Иран в ответ начал массово запускать баллистические ракеты по Израилю.

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