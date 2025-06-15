Иран готов прекратить наносить удары по Израилю, если Израиль остановит свои удары. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.
"Мы защищаем себя; наша оборона полностью законна. Эта оборона — наш ответ на агрессию. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответы", - цитирует его Al Arabiya.
Глва МИД также заявил, что Иран готов заключить соглашение об отказе от ядерного оружия и его разработки, сообщает Al Jazeera.
"Мы твердо убеждены в том, что не должны обладать ядерным оружием", - отметил он.
В то же время он выступил против того, чтобы лишать Иран права развивать ядерную программу в мирных целях.
В то же время Арагчи обвинил Вашингтон в том, что Соединённые Штаты содействовали ударам Израиля. По его словам, целью ударов был срыв переговоров о иранской ядерной программе, которые вели через посредничество Омана Иран и США. Очередной раунд переговоров должен был состояться сегодня, однако был отменён.
"[В] предыдущем раунде переговоров американцы представили ряд предложений, которые были не совсем приемлемы для нас. Мы представили наш ответ и нашу точку зрения, и мы должны были представить встречное предложение. Наше предложение могло бы открыть двери для всеобъемлющего соглашения с американцами", — сказал он.
Конфликт Ирана и Израиля
Как писали СМИ, Израиль в течение последних 48 часов просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу.
Однако Дональд Трамп в своем последнем заявлении подчеркнул, что США не участвуют в текущем конфликте. При этом он заявил, что США могут "легко заключить соглашение между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту".