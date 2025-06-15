Иран готов заключить ядерную сделку со США.

Иран готов прекратить наносить удары по Израилю, если Израиль остановит свои удары. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

"Мы защищаем себя; наша оборона полностью законна. Эта оборона — наш ответ на агрессию. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответы", - цитирует его Al Arabiya.

Глва МИД также заявил, что Иран готов заключить соглашение об отказе от ядерного оружия и его разработки, сообщает Al Jazeera.

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"Мы твердо убеждены в том, что не должны обладать ядерным оружием", - отметил он.

В то же время он выступил против того, чтобы лишать Иран права развивать ядерную программу в мирных целях.

В то же время Арагчи обвинил Вашингтон в том, что Соединённые Штаты содействовали ударам Израиля. По его словам, целью ударов был срыв переговоров о иранской ядерной программе, которые вели через посредничество Омана Иран и США. Очередной раунд переговоров должен был состояться сегодня, однако был отменён.

"[В] предыдущем раунде переговоров американцы представили ряд предложений, которые были не совсем приемлемы для нас. Мы представили наш ответ и нашу точку зрения, и мы должны были представить встречное предложение. Наше предложение могло бы открыть двери для всеобъемлющего соглашения с американцами", — сказал он.

Конфликт Ирана и Израиля

Как писали СМИ, Израиль в течение последних 48 часов просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу.

Однако Дональд Трамп в своем последнем заявлении подчеркнул, что США не участвуют в текущем конфликте. При этом он заявил, что США могут "легко заключить соглашение между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту".

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