Иран готов к прекращению конфликта / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Иран готов прекратить наносить удары по Израилю, если Израиль остановит свои удары. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

"Мы защищаем себя; наша оборона полностью законна. Эта оборона — наш ответ на агрессию. Если агрессия прекратится, естественно, прекратятся и наши ответы", - цитирует его Al Arabiya.

Глва МИД также заявил, что Иран готов заключить соглашение об отказе от ядерного оружия и его разработки, сообщает Al Jazeera.

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"Мы твердо убеждены в том, что не должны обладать ядерным оружием", - отметил он.

В то же время он выступил против того, чтобы лишать Иран права развивать ядерную программу в мирных целях.

В то же время Арагчи обвинил Вашингтон в том, что Соединённые Штаты содействовали ударам Израиля. По его словам, целью ударов был срыв переговоров о иранской ядерной программе, которые вели через посредничество Омана Иран и США. Очередной раунд переговоров должен был состояться сегодня, однако был отменён.

"[В] предыдущем раунде переговоров американцы представили ряд предложений, которые были не совсем приемлемы для нас. Мы представили наш ответ и нашу точку зрения, и мы должны были представить встречное предложение. Наше предложение могло бы открыть двери для всеобъемлющего соглашения с американцами", — сказал он.

Конфликт Ирана и Израиля

Как писали СМИ, Израиль в течение последних 48 часов просил администрацию президента США Дональда Трампа присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу.

Однако Дональд Трамп в своем последнем заявлении подчеркнул, что США не участвуют в текущем конфликте. При этом он заявил, что США могут "легко заключить соглашение между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту".

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