Продюсер эмоционально высказался об экс-колеге.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк, который недавно впервые высказался о решении Козловского выплатить ему долг, заговорил о своей экс-коллеге-предательнице Оксане Марченко.

Не секрет, что до полномасштабной войны жена пророссийского экс-нардепа Виктора Медведчука была известной телеведущей. Она вела телешоу, в частности, "Х-фактор" и "Украина имеет талант", где членом жюри был Кондратюк. Много лет они общались, однако после полномасштабного вторжения женщина сбежала в РФ и стала предательницей Украины.

На днях Игорь впервые ответил, поддерживает ли сейчас с Оксаной связь и писала ли она ему первой.

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"А о чем она мне может написать? Нет, писем от нее не получал. Да и не представляю, о чем мы могли бы говорить - о вышиванках на фоне собора в Москве или "духовных скрепах"? - отметил Игорь в интервью для OBOZ.UA.

Продюсер также эмоционально высказался о позиции Марченко и ее мужа. Об этом он сказал так:

"Марченко и ее муж - предатели. Это их преступный выбор. С предателями я не общаюсь".

Напомним, ранее Игорь Кондратюк назвал имя артиста, которого считает самым талантливым участником "Караоке на майдане".

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