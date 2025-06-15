В Силах беспилотных систем объяснили, как работают с теми, кто хочет воевать.

При трудоустройстве в Силы беспилотных систем важно, какую специальность имеет человек и какой у него опыт. Однако, чтобы в армию шли специалисты государству нужно изменить подход к денежному обеспечению военных. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал рекрутер из 6-го центра рекрутинга Сил беспилотных систем Петр Конопля.

По его словам, людям дают выбирать подразделение и чаще всего при приеме в СБС человек занимает именно ту должность, на которой работал в гражданской жизни и имеет опыт.

Рекрутер также отметил своевременное обращение в центр. Он рассказал, что часто приходилось отказывать людям, которые уже находятся в ТЦК или обращаются в попытке избежать наказания за правонарушения:

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"Звонили даже из СИЗО. Такое было, что человек что-то там начудил, и он думает, что можно оттуда сбежать к нам. Вот точно таких не берем. Не берем за совершенные тяжелые преступления. Мы можем рассматривать за какие-то легкие, если они закрыты".

В целом он выделил две основные причины, по которым люди избегают армейских центров рекрутинга. Первая, это опасения оказаться на передовой в составе пехотного подразделения.

"Кому-то боязно сказать, что он пришел в Силы беспилотных систем, потому что он боится пойти в пехоту, потому что там действительно страшно. Ему страшно сказать на собеседовании, что он хочет более тыловую должность. Он сначала говорит: "Я могу пилотом, помощником пилота быть". И когда я ему начинаю предлагать: "А ты не хочешь занять должность повара? Слушай, ты последние три года поваром работал, у тебя это хорошо получается". У нас нужны повара. И он на меня смотрит, как будто я шучу с него, что это какая-то уловка. И чаще всего у нас люди занимают те должности, которые они уже занимали, где у них опыта много", - рассказал он.

Также он сказал, что СБС нужны водители для управления бензовозами. Особенно ценятся люди, которые могут ремонтировать эти машины.

Вторая причина, по которой люди не хотят оказаться в армии, - низкое денежное обеспечение. Он привел в пример разговор с потенциальным военным, который в гражданской жизни имеет зарплату на уровне 50 тысяч гривен и содержит жену и детей. А при условиях устройства на небоевую должность армия может предложить ему значительно меньше.

"20 тысяч гривен зарабатывают на тыловой должности. Ну вот как ему - он зарабатывал 50, а сейчас на 20 идти? И я считаю, что государству, людям должно быть стыдно, что военный получает 20 тысяч гривен, а охранник АТБ - 25", - сказал Петр Конопля.

Развитие Сил беспилотных систем

Напомним, УНИАН уже рассказывал, что силы беспилотных систем имеют значительную потребность в людях - по крайней мере в десять раз больше имеющегося количества военных. Это в основном связано с тем, что СБС - относительно новое подразделение в армии, оно создано менее года назад. При этом подразделение имеет амбициозную задачу: операторы беспилотников должны вытеснить пехоту.

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