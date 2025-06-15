До сих пор так далеко израильская армия не била.

Израильская армия нанесла удар по аэропорту в городе Мешхед, что на северо-востоке Ирана. Это рекордный по дальности удар для Израиля, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление военных.

Отмечается, что целью удара стал иранский самолет-заправщик, который стоял в аэропорту. Место удара расположено примерно в 2300 километрах от границ Израиля, что стало "самым удаленным ударом с начала операции".

"Военно-воздушные силы работают над достижением превосходства в воздухе по всей территории Ирана", - заявляют израильские военные.

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Однако, как отмечает Times of Israel, этот удар является рекордным по дальности не только в текущей войне, но вообще за всю историю Израиля. Предыдущий рекорд был установлен в 1985 году, когда ВВС Израиля нанесли удар по штаб-квартире Организации освобождения Палестины на территории Туниса - в 2000 километрах от Израиля.

Ирано-израильская война: последние новости

Как писал УНИАН, в результате ракетной атаки Ирана по территории Израиля погибли пятеро граждан Украины, в том числе трое несовершеннолетних детей. Сообщается, что ракета попала в жилой дом.

Также мы рассказывали, что Израиль отчитался об успешном уничтожении иранской инфраструктуры по обогащению урана. В целом стороны продолжают наносить взаимные удары по территории друг друга.

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