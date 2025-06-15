Россияне стремятся любой ценой войти в этот регион.

После серии скандалов с отсутствием фортификаций на разных участках фронта, или их ненадлежащим качеством, ответственные ведомства начали исправлять ошибки. Новая линия обороны, которая строится на Днепропетровщине, учитывает реальный опыт российско-украинской войны, сообщает мониторинговый проект DeepState.

"После критических проблем с фортификациями на Харьковщине общество бурно отреагировало на такую безответственность. В сети стали все больше обсуждать проблемы построения обороны и вполне справедливо часто звучали вопросы и призывы по подготовке фортификаций на Днепропетровщине с подходом к ней противника. И как показывает практика - сработало", - говорится в публикации.

Команда DeepState с разрешения ответственных ведомств посетила вторую из трех линий обороны в этом регионе, чтобы воочию увидеть, действительно ли фортификации строят, как надо, а не как в учебниках 1930-х годов.

"Как показала практика, эффективность продемонстрировали, в первую очередь, инженерные заграждения, которые позволяют задержать врага и осуществлять поражение по нему в процессе преодоления таких заграждений. Поэтому большое внимание уделяется выстраиванию инженерных заграждений, где сочетаются различные виды препятствий: противотанковые рвы, бетонные тетраэдры (они же "зубы дракона"), егоза, МЗП (металлические заграждения - УНИАН), минные заграждения и т.д.", - пишет DeepState.

Эта линия заграждений также включает позиции различных типов для размещения украинских защитников. Эксперты радуются, что на этот раз строители обустраивают их под землей, то есть наконец учтена угроза от FPV-дронов.

"Фортификации строятся в виде эшелонированной обороны, которая имеет целью задержать и истощить врага, нанося ему максимальные потери. И это едва ли не единственная тактика борьбы с московитской ордой, которая полагается в основном на "бесконечное" давление пехотой", - добавляют в DeepState.

Строители, с которыми поговорили аналитики, говорят, что ресурсов на строительство хватает. Враг тоже наблюдает за процессом и время от времени пытается поразить технику FPV-дронами, но машины тоже пытаются защищать от таких прилетов.

Вместе с тем в DeepState отмечают, что никакие фортификации не сдержат врага, если эти оборонительные позиции будет некому держать.

"Здесь вопрос даже не в мобилизационном процессе, над которым надо серьезно садиться и думать, а вопрос в том, чтобы научиться хотя бы не терять бессмысленно тех людей, которые у нас уже есть в рядах Сил Обороны. Многие командиры этим пренебрегают, а сверху их не привлекают к ответственности, а снимают с должностей и ставят на другие", - пишут аналитики.

Вопрос украинских фортификаций

Как писал УНИАН, военные эксперты неоднократно критиковали отсутствие полноценных фортификаций с украинской стороны, или их непригодность к современной войне. Так, военный обозреватель Денис Попович недавно отмечал, что те фортификации, которые Украина или Россия строили в 2023 и в начале 2024 годов - уже не актуальны из-за значительного роста роли дронов.

Однако есть и альтернативные оценки. Так, бывший представитель Генштаба, а ныне военный обозреватель Владислав Селезнев утверждает, что продвижение россиян на сумском направлении замедлилось якобы из-за того, что враг уперся именно в украинские фортификации.

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