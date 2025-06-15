Стивен Линч лично приезжал в Берлин из Лондона для переговоров относительно российского газопровода.

Американский бизнесмен Стивен Линч, который ранее был замечен в лоббировании российских интересов, положил глаз на "Северный поток-2". Он в начале мая погасил долг оператора газопровода перед кредиторами.

Издание The Insider пишет, что Линч теперь пытается купить "Северный поток-2", чтобы вывести его из-под российского контроля, что позволило бы его запустить. В этом случае газ поступал бы в Европу по формально "американскому" трубопроводу.

Отмечается, что Линч лично приезжал в Берлин из Лондона для обсуждения покупки и ремонта российского газопровода. Покупку "Северного потока-2" должно разрешить Управление по контролю над иностранными активами США (OFAC).

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В своем письме ведомству Линч указал, что "хочет изучить возможность поглощения и дерусификации", что вызывает сомнения, учитывая прошлое бизнесмена.

Стивен Линч – что известно

Бизнесмен прожил около 20 лет в Российской Федерации. В 2019 году он уехал из страны, но стал успешным, скупая российские активы.

Так, он участвовал в покупке голландской дочерней компании ЮКОСа - Yukos Finance. Чтобы провернуть сделку, Линч и его инвестиционная компания купили небольшую фирму, основанную российской "Роснефтью".

Отмечается, что одним из условий покупки Yukos Finance была передача трубопровода в Словакии, который принадлежал компании, "российскому третьему лицу", то есть фактически он останется под контролем Москвы. Инвесторов во главе с Линчем купили Yukos Finance 310 миллионов долларов, но продать трубопровод россиянам не удалась и его передали Братиславе.

Северный поток - последние новости

3 марта на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что возобновление российского газопровода "Северный поток-2" не отвечает общим интересам стран Европейского Союза, поскольку не способствует диверсификации энергетических ресурсов в ЕС.

Позже стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложенные Евросоюзом санкции в отношении газопровода "Северный поток", чтобы остановить усилия США и РФ по возобновлению поставок российского "голубого топлива" по этому маршруту в Европу.

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