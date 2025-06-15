Нейтрон еще с 1932 года задает вопросы в головах ученых, но в этот раз удалось найти ответ.

Есть один вопрос, которым ученые задаются вот уже сто лет: сколько времени живёт свободный нейтрон, прежде чем распадётся? И сейчас, вероятно, наконец-то пришло время ответить на него.

Ответ на загадку найден — но, как часто бывает в науке, простое объяснение может указывать на серьёзную проблему в нашем понимании фундаментальных частиц Вселенной. И это открытие может изменить все законы Вселенной — или, по крайней мере, наше представление о них до сегодняшнего дня, пишет Econews.

Откуда берет начало эта загадка

Всё началось в 1932 году, вскоре после открытия самого нейтрона. С тех пор учёные всеми силами пытались измерить, сколько времени требуется нейтрону для распада, если он не связан в ядре атома.

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Это измерение получило название "время жизни нейтрона" и оказалось критически важным не только для ядерной физики, но и для понимания того, как образовались первые химические элементы в первые минуты после Большого взрыва, то есть для объяснения устройства нашей Вселенной в целом.

В результате были разработаны два основных экспериментальных метода:

Потоковый (beam): пучки нейтронов направляются в установку, и счёт ведётся по количеству образующихся протонов.

пучки нейтронов направляются в установку, и счёт ведётся по количеству образующихся протонов. Бутылочный (bottle): ультрахолодные нейтроны помещаются в "ловушки", и через определённое время подсчитываются те, что не распались.

Главная проблема — эти методы дают разные результаты, что породило одну из величайших загадок современной физики: загадку времени жизни нейтрона. В "потоковом" методе среднее время жизни составляет 888 секунд, тогда как в "бутылочном" — 878 секунд. Разница в 10 секунд может показаться несущественной, но в физике элементарных частиц — это колоссальное расхождение.

И вот, спустя сто лет, физик Юджин Окс предложил новое объяснение в исследовании.

Причем здесь водород и темная материя

По мнению Окса, в небольшом проценте случаев нейтрон распадается не на три частицы (протон, электрон и антинейтрино), как считалось раньше, а всего на две — нейтрино и экзотический тип атома водорода (не тот, что называется "зелёным" в США). По его словам, такой атом будет невидимым, так как не взаимодействует со светом и полностью ускользает от всех традиционных детекторов.

Окс даже предложил для этой частицы название — "второй тип" водорода. В этом случае электрон находился бы настолько близко к протону, что атом не имел бы электрического дипольного момента, а значит, не мог бы ни излучать, ни поглощать свет. Проще говоря — тёмный атом, недоступный для обнаружения с помощью приборов, основанных на электромагнитном излучении.

Эта гипотеза объясняет, почему метод пучка даёт завышенное время жизни нейтрона: он не учитывает эти "невидимые распады". Пересчитав частоту таких распадов с помощью модифицированного уравнения Дирака, Окс пришёл к выводу, что это может происходить в до 1 % случаев — и этого достаточно, чтобы устранить расхождение в 10 секунд между методами.

Как это повлияет на законы Вселенной

Хотя "невидимые" атомы водорода не взаимодействуют со светом, они по-прежнему обладают массой и гравитационным притяжением — то есть идеально подходят под описание тёмной материи. Окс утверждает, что этот второй тип водорода может быть основной формой барионной тёмной материи — той, что состоит из обычных частиц, вроде протонов и электронов, но организованной непривычным способом.

Если гипотеза верна, то она решает одну из старейших и важнейших проблем современной физики и даёт элегантное объяснение тёмной материи — без необходимости изобретать гипотетические новые частицы.

Возможно, мы наконец-то получим шанс понять те самые 85% Вселенной, которые мы никогда не видели, потому что они состоят из странной и непостижимой тёмной материи.

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