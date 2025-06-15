Большая часть золота на Земле не находится в концентрированных месторождениях.

В мире всего добыто более 200 тысяч тонн золота. Большая часть драгоценного металла используется для изготовления ювелирных изделий.

Издание Live Science пишет, что, по оценкам Геологической службы США, за всю историю человечество добыло около 206 000 тонн золота из горных пород и рек.

В то же время Всемирный совет по золоту утверждает, что на сегодняшний день добыто 238 391 тонна этого металла. Около 45% этого золота использовано для изготовления ювелирных изделий, 22 % хранится коллекциях в виде золотых слитков и монет, а 17 % хранится в центральных банках.

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Люди добыли значительную часть золота, которое можно экономически извлечь из земной коры, но это далеко не весь запас. В последнем отчете USGS Mineral Commodity Summaries указано, что в мире все еще остается около 70 550 тонн золота в экономически жизнеспособных месторождениях. Согласно отчету, страны с наибольшими неразработанными запасами золота - Российская Федерация, Австралия и Южная Африка, но в 2024 году Китай добыл и вывел на рынок больше золота, чем любая другая страна.

По данным Всемирного совета по золоту, мировые запасы составляют 60 370 тонн, а ресурсы оцениваются примерно в 145 626 тонн. В совокупности оценки USGS и Всемирного совета по золоту предполагают, что в объектах, созданных человеком, и известных месторождениях земной коры содержится от 277 000 до 299 000 тонн золота.

Более того, большая часть золота на Земле не находится в концентрированных месторождениях. Согласно данным Калифорнийского университета в Беркли, крошечные частицы и самородки золота, которые не стоит добывать, встречаются по всей земной коре, и такие частицы особенно широко распространены в морской воде и магматических породах. Концентрация золота в земной коре составляет около 4 частей на миллиард, или 0,004 грамма на метрическую тонну, поэтому все частицы в коре вместе весят около 441 миллиона тонн.

Если это кажется большим количеством золота, то, по мнению экспертов, это все же лишь небольшая часть того, что на самом деле есть на планете. Количество этого драгоценного металла в земной коре ничтожно мало по сравнению с количеством, находящимся в ядре планеты, которое, по словам геологов, содержит 99% мировых запасов золота - этого достаточно, чтобы покрыть планету слоем толщиной 0,5 м.

Ранее УНИАН писал, что найдено огромное месторождение золота.

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