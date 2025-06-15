Артистка также откровенно заговорила о плюсах одиночества.

Известная украинская певица Тина Кароль, которая ранее рассказывала о зависти коллег, поделилась новым откровением.

На днях артистка провела встречу со студентами и рассказала о своем секрете успеха и многолетнем творческом пути. В частности, она призналась, что у нее нет настоящих друзей в украинском шоу-бизнесе и объяснила причину.

"Я очень одинока в этой индустрии. Пришлось убить зов видеть в людях добро и дружить. Это я себе запретила. У меня нет друзей - только знакомые", - рассказала Кароль на видео, которое появилось в сети.

Тина также отметила, что комфортно чувствует себя в одиночестве и раскрыла, как выглядит идеальный вечер для нее сейчас.

"Если спросить, как я провожу вечер, - сама. Тогда никто не сеет информацией, что я делаю, и больше появилось времени на самопознание, на расширение мировоззрения, на чтение книг и так далее. Честно признаюсь, что успех - это одиночество", - добавила певица.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, что отказалась петь вместе с известным ведущим и раскрыла его имя.

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