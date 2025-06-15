В Белом доме, похоже, сохраняют надежду на возобновление переговоров.

США запретили Израилю убивать Али Хаменеи, который является религиозным лидером и главой государства в Иране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Сообщается, что вето на ликвидацию иранского лидера наложил лично Дональд Трамп.

"А иранцы уже убили американского [президента]? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже говорить не будем о преследовании политического руководства", - сказал один из собеседников Reuters.

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Американские источники говорят, что высокопоставленные чиновники США постоянно общаются с израильскими чиновниками с тех пор, как Израиль начал массированное нападение на Иран, пытаясь остановить его ядерную программу. По их словам, израильтяне признали, что у них была возможность убить Хаменеи, но Трамп отказал им в этом плане.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News Channel уже опроверг, что план ликвидации Хаменеи вообще рассматривался.

"Есть так много ложных сообщений о разговорах, которых никогда не было, и я не собираюсь вдаваться в это. Но могу вам сказать, что я думаю, что мы делаем то, что нам нужно делать", - сказал Нетаньяху.

Как Иран готовил ликвидацию Трампа

Упоминание американских чиновников о том, что Иран не ликвидировал президента США, не является случайным.

В январе 2020 года военные США по приказу президента Трампа ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, который руководил Корпусом стражей исламской революции и считался одной из наиболее влиятельных фигур в иранской властной иерархии.

Это событие вызвало значительную напряженность на Ближнем Востоке. Тогда Иран даже выдал ордер на арест Трампа и объявил его в международный розыск.

В дальнейшем Иран неоднократно намекал на то, что Трампу долго не жить, и вскоре его ликвидируют. В прошлом году американские спецслужбы арестовали пакистанца, который якобы планировал ликвидировать Трампа.

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