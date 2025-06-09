Тревогу объявили по всей стране.

В ночь на понедельник, 9 июня, российская авиация бьет по Украине ракетами. Воздушная тревога охватила всю территорию страны.

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Обновлено в 04:15: Группа ракет на севере Киевской области, курсом на Житомирщину.

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Обновлено в 04:07: Группа ракет на Черниговщине, движется вдоль границы с Беларусью на юг / Киевскую область.

Обновлено в 04:01: Крылатые ракеты из Брянской области движутся на Черниговщину.

Обновлено в 03:45: Военные фиксируют активность тактической авиации РФ на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Обновлено в 03:33: Повторные пуски из Брянской области на Черниговскую/Киевскую.

Обновлено в 03:28: Опять фиксируют пуски ракет из Брянщины на Черниговскую/Киевскую область.

Обновлено в 03:23: Еще одни пуски ракет из Брянской области на Черниговскую/ Киевскую.

Обновлено в 03:20: Ракета на Кременчуг, также новые пуски ракет из Брянщины на Черниговскую/ Киевскую области.

Обновлено в 03:15: Очередные пуски ракет из Брянской области на Черниговскую / Киев.

Обновлено в 03:10: Ракеты из Брянщины на Черниговскую область/ Киев.

Обновлено в 03:06: Ракеты из Брянской области движутся на Черниговщину/ Киев.

Обновлено в 03:04: Две ракеты на севере Черниговской области летят южным курсом.

В 03:03 Командование Воздушных сил предупредило о пролете ракеты на Киевщине курсом на Житомирщину.

Обстрел Украины 9 июня

Согласно данным Telegram-канала "Николаевский Ванек", ночью Россия подняла в небо истребитель МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС.

Воздушные силы и мониторинговые каналы информируют обольшом количестве беспилотных летательных аппаратов в небе страны. На Сумщине также сообщали о множестве дронов-камикадзе.

Известно, что в результате атаки "шахедов" на Киев повреждения получило офисное здание в Дарницком районе города.

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