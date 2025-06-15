Запуск дронов с территории противника заставляет его искать угрозы не только снаружи, но и внутри.

Ударные дроны – небольшие, трудно обнаруживаемые и способные наносить мощные удары - стали грозным оружием в современной войне. Однако последние операции Украины и Израиля, во время которых дроны запускались из глубины вражеской территории – продемонстрировали новый уровень их разрушительной мощи.

Как пишет The New York Times, эффект неожиданности, связанный с необходимостью отражать атаки дронов изнутри, сочетает в себе классическую военную стратегию и современные технологии.

"Шпионские аппараты и секретные операции давно стали частью боевых действий, но, как отмечают эксперты, их использование для развертывания дронов за линией фронта — это новая тактика в постоянно развивающемся искусстве войны", - пишет издание.

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Так, в ходе украинской операции "Паутина" более 40 российских военных самолетов были поражены роем дронов, которые Украина тайно разместила вблизи военных баз в России. А спустя всего две недели Израиль во время своей операции уничтожил ракеты, перехватчики и системы противовоздушной обороны Ирана дронами, которые ранее контрабандой ввезли израильские разведчики.

Как отметил Ассаф Орион, отставной израильский бригадный генерал и стратег по вопросам обороны в Вашингтонском институте ближневосточной политики, подход Израиля дал ему преимущество в широкомасштабной атаке на Иран.

"Иран должен не только смотреть на запад, чтобы увидеть, что происходит, но и смотреть внутрь", — сказал Орион.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил эту атаку с другой операцией Израиля, совершенным в сентябре прошлого года в Ливане, где пейджеры и рации, начиненные взрывчаткой, были направлены против Хезболлы. Эту операцию также упоминали эксперты разведки после неожиданного удара Украины по России, как пример того, как технологии быстро меняют способы ведения войны.

Однако в основе всех трех военных миссий — в Ливане, России и теперь в Иране — лежат кропотливые усилия по сбору разведданных. Такие операции могут длиться годами и сопряжены с большим риском, , отмечает NYT.

"В конце концов, дроны — это всего лишь инструменты, и то, как их можно использовать, зависит от вашей изощренности и креативности .Так что это естественная эволюция — это лишь предвкушение того, что нас ждет в будущем", — сказал Фарзан Сабет, аналитик по Ирану и системам вооружений в Женевском институте международных отношений в Швейцарии.

По словам Сабета, дроны могут стать особенно привлекательным оружием в секретных операциях, если их можно будет по частям и постепенно возить на территорию врага, что сделает их еще более труднообнаружимыми.

"Сходство между операциями по контрабанде дронов, проводимыми Израилем и Украиной, позволяет предположить, что такая тактика будет копироваться в других конфликтах — по крайней мере до тех пор, пока не будут разработаны еще более новые, скрытные или мощные стратегии ведения войны", - отмечается в статье.

Дроновые атаки Украины и Израиля

Напомним, что во время операции "Паутина" в начале июня Украина поразила десятки российских самолетов, в том числе стратегических. Теперь россияне начали перебрасывать свои самые ценные самолеты подальше от украинской границы.

Эксперты подсчитали, что ремонт каждого стратегического бомбардировщика, которые Россия потеряла во время операции "Паутина", продлится не менее полутора лет.

Также ранее СМИ сообщали, что Израиль для атаки на Иран создал на территории Ирана секретную базу ударных беспилотников и ракет, которые совершили целенаправленные удары иранским ракетным комплексам.

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