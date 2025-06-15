Женщина отмечает, что ключом к успеху является тщательная подготовка.

Многие люди считают невозможным путешествовать по миру с маленьким ребенком. Но на самом деле все зависит от того, насколько хорошо спланирована и подготовлена поездка. Об этом на страницах издания Business Insider пишет опытная путешественница Жозефина Майда.

"Как человек, который достаточно много путешествует, признаю, что нервничала из-за путешествия со своим первым ребенком. Что, если бы он заплакал? Что, если бы мы побеспокоили пассажиров рядом? Что, если бы у него порвался подгузник? Было много причин для беспокойства", - пишет она.

Но на момент публикации Майда со своим ребенком, которому еще нет и года, уже совершила восемь авиаперелетов, в том числе и за границу. По словам женщины, она нашла способ, как сделать эти путешествия безопасными и комфортными для ребенка, не мешая вместе с тем людям вокруг.

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Майда составила список того, что именно помогло ей сделать путешествия с ребенком максимально комфортными:

Короткое первое путешествие . Первый перелет Майды с ее младенцем длился всего 90 минут. Это дало женщине возможность познакомить ребенка с новым опытом. Кроме того, она смогла понять, нужно ли что-то скорректировать для будущих, более длинных перелетов.

. Первый перелет Майды с ее младенцем длился всего 90 минут. Это дало женщине возможность познакомить ребенка с новым опытом. Кроме того, она смогла понять, нужно ли что-то скорректировать для будущих, более длинных перелетов. Детская переноска обязатель на. В каждое путешествие Майда берет рюкзак-переноску для ребенка. Она компактна, удобна и освобождает руки, что будет полезно на многих этапах путешествия. При этом ребенок всегда находится в максимальной безопасности.

на. В каждое путешествие Майда берет рюкзак-переноску для ребенка. Она компактна, удобна и освобождает руки, что будет полезно на многих этапах путешествия. При этом ребенок всегда находится в максимальной безопасности. Тщательная подготовка багажа . Путешествуя с ребенком, нужно всегда иметь под рукой все необходимое на случай любой ситуации. Чтобы долго не рыться в чемодане в поисках детского питания, влажных салфеток и т.д., Майда раскладывает такие вещи в отдельные пакетики. Когда все четко разложено в сумке по определенной системе, это не придется искать долго.

. Путешествуя с ребенком, нужно всегда иметь под рукой все необходимое на случай любой ситуации. Чтобы долго не рыться в чемодане в поисках детского питания, влажных салфеток и т.д., Майда раскладывает такие вещи в отдельные пакетики. Когда все четко разложено в сумке по определенной системе, это не придется искать долго. Дорожная коляска является необходимой . Это может показаться лишним, но Майда пожалела, когда решила не брать коляску в путешествие. Конечно, речь идет не об обычной громоздкой коляске, которой вы пользуетесь дома. Для путешествия нужно приобрести специальную компактную модель, которую легко складывать и раскладывать.

. Это может показаться лишним, но Майда пожалела, когда решила не брать коляску в путешествие. Конечно, речь идет не об обычной громоздкой коляске, которой вы пользуетесь дома. Для путешествия нужно приобрести специальную компактную модель, которую легко складывать и раскладывать. Тщательная проверка, что ничего не забыли . Автор публикации отмечает, что перед выездом из дома она всегда дополнительно убеждается, что взяла в путешествие дополнительную теплую и удобную одежду, дорожный пеленальный коврик, дополнительные салфетки и подгузники.

. Автор публикации отмечает, что перед выездом из дома она всегда дополнительно убеждается, что взяла в путешествие дополнительную теплую и удобную одежду, дорожный пеленальный коврик, дополнительные салфетки и подгузники. Игрушки являются обязательными . Они помогут успокоить ребенка во время полета. Но стоит выбирать компактные и не слишком шумные вещи. При этом Майда рекомендует брать несколько новых игрушек, которых ребенок раньше не видел.

. Они помогут успокоить ребенка во время полета. Но стоит выбирать компактные и не слишком шумные вещи. При этом Майда рекомендует брать несколько новых игрушек, которых ребенок раньше не видел. Раннее прибытие в аэропорт . Имея запас времени, можно уже на месте еще раз убедиться, что все в порядке. Кроме того, многие авиакомпании позволяют пассажирам с маленькими детьми подняться на борт раньше официального начала посадки.

. Имея запас времени, можно уже на месте еще раз убедиться, что все в порядке. Кроме того, многие авиакомпании позволяют пассажирам с маленькими детьми подняться на борт раньше официального начала посадки. Планирование времени для дневного сна и кормления . Хотя это не всегда возможно, Майда рекомендует планировать поездку так, чтобы перелет приходился на время сна ребенка. Другими словами, вы должны подстраивать график поездки под расписание дня ребенка, а не наоборот.

. Хотя это не всегда возможно, Майда рекомендует планировать поездку так, чтобы перелет приходился на время сна ребенка. Другими словами, вы должны подстраивать график поездки под расписание дня ребенка, а не наоборот. Важно сохранять спокойствие . Во время поездки всегда найдется несколько поводов впасть в панику или поддаться стрессу. Но Майда призывает этого не делать. Не только потому, что эмоции не помогают решать проблемы. Важно помнить, что дети крайне чувствительны к эмоциональному состоянию родителей, поэтому паника и стресс сразу передаются и младенцу.

Другие советы для путешественников

Как писал УНИАН, стюардесса рассказала, почему вы никогда не должны меняться местами в самолете с другими пассажирами. По крайней мере с теми, кто не из вашей компании.

А работница аэропорта дала совет, когда лучше планировать поездку, чтобы не попасть в худшее время для путешествий.

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