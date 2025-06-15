Отмечается, что эксперты продолжают сопоставлять образцы ДНК.

Количество жертв крушения пассажирского самолета Air India в индийском Ахмедабаде увеличилось до 270 человек. Эксперты идентифицируют погибших по ДНК.

ВВС пишет, что официальные лица пытаются установить, сколько человек погибло на земле, и продолжают сопоставлять образцов генетического материала для подтверждения личности жертв.

Исследование причин катастрофы ведет Бюро по расследованию авиационных происшествий Индии при содействии групп из США и Великобритании.

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Издание India Today сообщило, что в последние мгновения перед авиакатастрофой пилот сообщил диспетчерам, что у самолета возникли проблемы с тягой во время взлета.

Среди последних сообщений пилота были: "Тяга не достигнута", "Падение", "Линия связи во время этой передачи очень слаба" и "Прошу помощи".

Крушение самолета в Индии – главные новости

В Индии вблизи аэропорта города Ахмедабад 12 июня разбился самолет. На момент катастрофы на борту находилось 242 пассажира и членов экипажа. Единственным выжившим оказался британец Вишвашкумар Рамеш, который сидел на месте 11А.

Комиссар полиции индийского города Ахмадабад Гьянендра Сингх Малик сообщил, что самолет упал в жилом районе с офисами, поэтому среди погибших есть местные жители. Позже выяснилось, что менее чем через 60 секунд после вылета из международного аэропорта Сардар Валлабхай Патель в Ахмедабаде самолет потерял высоту и врезался в здание, которое использовалось в качестве жилья для врачей Медицинского колледжа BJ и Гражданской больницы.

13 июня на месте крушения нашли черный ящик, который, по словам министра гражданской авиации Индии Рама Мохана Наиду Кинджарапу, "значительно поможет расследованию" катастрофы.

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