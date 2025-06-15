Агрессивная обрезка, чрезмерный полив, перекорм и перемещение их по дому каждую неделю не приведут ни к чему хорошему.

Орхидеи - не самые простые в уходе комнатные растения, и одной из самых распространенных проблем является отсутствие цветов. Однако эксперт по садоводству Милли Булл в статье для Express поделилась простыми правилами ухода за растениями, благодаря которым, по ее заверениям, орхидеи будут цвести до трех раз за год

1. Не поливайте орхидеи слишком много

Если вы поливаете орхидею слишком часто, корни могут стать слишком влажными и начать гнить. Признаки корневой гнили включают черные или мягкие корни, поникшие листья и неприятный запах из горшка.

Как отмечает Булл, большинство экспертов рекомендуют поливать орхидею каждые семь-десять дней, но осенью и зимой она поливает ее только раз в две недели, а в теплые месяцы - раз в неделю.

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Она отмечает, что стоит ориентироваться на цвет корней растения: серые корни — это признак того, что пора поливать, а зеленые — что воды достаточно.

2. Подкармливайте орхидеи весной

Подкормка орхидеи стимулирует ее рост и цветение, однако важно не подкармливать ее слишком много.

Булл рассказывает, что одну из своих предыдущих орхидей она подкармливала слишком часто, и она в итоге погибла. Она обычно подкармливает свои орхидеи раз в месяц.

3. Обрезайте отцветшие стебли

Правильная обрезка гарантирует, что растение даст цветущие побеги. Женщина советует обрезать стебель чуть выше второго сочленения под старыми цветами.

Иногда весь стебель отмирает, становится коричневым и сухим. Когда это происходит, Булл советует обрезать стебель у основания, так как из него ничего нового не вырастет.

Она также обрезает отцветшие бутоны, если они не опадают сами по себе.

4. Правильно размещайте

Орхидеи любят яркий непрямой свет, поэтому их нужно переставлять, чтобы они не обгорели летом и не недополучили достаточно света зимой.

По данным экспертов, орхидеи следует размещать на ярком свету; идеальными являются подоконники, выходящие на восток или запад. Их нельзя размещать рядом с радиаторами или обогревателями или рядом со сквозняками, поскольку они не любят перепадов температур.

5. Будьте терпеливы

Орхидеи растут медленно и требуют осторожного обращения. Агрессивная обрезка, чрезмерный полив, перекорм и перемещение их по дому каждую неделю не приведут ни к чему хорошему, предостерегает Булл.

Ранее эксперт рассказал о важном нюансе, который может помешать вашей орхидее зацвести.

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