Продюсер также признался, смотрел ли шоу в этом году.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк высказался о нынешнем представителе Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение" - группе Ziferblat.

Мужчина признался, что не смотрел шоу, которое проходило в швейцарском городе Базель месяц назад, потому что были на то личные причины.

"Это первое "Евровидение", которое я не смотрел, со времени, когда Украина начала участвовать в этом конкурсе. Пропустил, потому что находился в то время в США - имел разницу во времени в 10 часов", - признался Игорь в интервью OBOZ.UA.

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Однако добавил, что знает о результатах конкурса и гордится выступлением украинцев на международной сцене. А еще признался, что после того, как увидел музыкантов впервые в 2019 году на "Х-факторе", уже изменил свое отношение к их творчеству.

"Поздравляю Ziferblat с офигенным местом в финальном зачете! Какими они были, когда я их увидел впервые? Во-первых, маленькими. А во-вторых, очевидно, в моем понимании, тогда они играли действительно глупость. По сравнению с теми, кто тоже выступал в тот день, они мне не понравились. И от своих слов я не отказываюсь, потому что как член жюри имел право высказывать свое мнение. Вот я их охарактеризовал именно так", - отметил Кондратюк, который тогда назвал их конкурсное выступление словом "чертишо".

К слову, в гранд-финале конкурса "Евровидение-2025" участвовало 26 стран. Победителем "Евровидения-2025" стал представитель Австрии - певец JJ с песней "Wasted Love". Украина с песней "Bird of Pray" заняла 9 место и получила суммарно от зрителей и жюри 218 баллов.

Напомним, ранее известный украинский певец Валерий Харчишин оценил песню Ziferblat на "Евровидении-2025".

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